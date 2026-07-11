Hakkında yakalama kararı var: Hüseyin Can Güner'in nerede olduğu ortaya çıktı
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Gazeteci Fatih Atik, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in nerede olduğunu açıkladı.
Ankara Çankaya Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla güne uyanırken, operasyon kapsamında aranan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in KKTC’de olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “Çankaya Belediyesi güne operasyonla uyandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in KKTC’de olduğu öğrenildi. Güner’in bugün 17.00 uçağıyla Ankara’ya dönmesi sonrası hakkında gözaltı işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Geçen hafta da eski Özel Kalem Müdürü gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı” ifadelerini kullandı.
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