Boykot markalar Türkiye'de imparatorluk kurdu!

Türkiye'de 22 milyar dolarlık devasa bir hacme ulaşan dışarıda yemek sektörü küresel tekellerin istilasına uğrarken; pazarın lideri TAB Gıda, boykot listelerinin ilk sıralarında yer alan ABD menşeili markaları, dijital algoritmalardan ve yerli yatırımcıya risk transfer eden franchise modelinden aldığı güçle büyütmeye devam ediyor.

Türkiye dışarıda yemek sektörü, 2025 yılı itibarıyla 22 milyar USD büyüklüğe ulaşarak devasa bir pazar haline geldi. Ancak madalyonun diğer yüzü, yerli ve geleneksel mutfağın küresel QSR (Hızlı Servis Restoran) devleri karşısında nasıl bir pazar kaybı yaşadığını gözler önüne seriyor.

Sektörün en dinamik alanı olan QSR segmenti, toplam pazardan aldığı payı 2019’daki %22 seviyesinden 2026’da %38’e yükselterek 8 milyar USD hacme ulaştı. Yıllık bazda %64 gibi astronomik bir bileşik büyüme oranı (CAGR) yakalayan bu segmentin zirvesinde ise tanıdık küresel aktörler yer alıyor.

Türkiye pazarının yaklaşık %19'unu tek başına kontrol eden lider operatör TAB Gıda, boykot listelerinde yer alan Burger King ve Popeyes gibi ABD menşeili markalarla büyüyor. Pazardaki ilk 10 markanın toplam payının %44'e ulaşması, gıda sektörünün küçük ve yerel esnaftan çıkıp devasa çok uluslu franchise mekanizmalarının eline geçtiğinin en net kanıtı olarak yorumlanıyor.

Şirketin 2026 ikinci çeyreği itibarıyla ulaştığı 2.100 restoranlık ağın arka planındaki büyüme stratejisi ise dikkat çekici bir yapısal dönüşüme işaret ediyor. Yatırım analizlerine yansıyan verilere göre şirket, büyüme modelini kurumsal risk almaktan ziyade sermaye verimliliği yüksek olan franchise modeline kaydırıyor.

2023'ün ilk yarısından bu yana açılan 242 kurumsal restorana karşılık, 260 franchise restoran devreye alındı.

Bu agresif genişlemeyle birlikte toplam franchise oranı 2Ç26 itibarıyla %44'e yükseldi.

Bu durum, küresel fast-food markalarının yatırım maliyetlerini ve yerel piyasa risklerini yerli alt-yatırımcılara (franchise alanlara) yükleyerek büyümeyi daha güvenli ve masrafsız bir şekilde tabana yayma stratejisi olarak eleştiriliyor.

Gıda pazarındaki Amerikan tarzı tüketim alışkanlığı sadece fiziksel restoranlarla da sınırlı kalmıyor; dijital penetrasyon tüketicinin adisyon tutarlarını yukarı çekmek üzere optimize ediliyor. Satışların %65’inin dijital kanallardan gelmesi, teslimat operasyonlarının %31’e ulaşması ve kiosk kullanımlarının 3,7 kat artması pazarın nasıl bir teknolojik yönlendirmeyle kontrol edildiğini gösteriyor. Kendi lojistik ve sipariş altyapılarını kuran bu dev yapılar, tüketici verisini ve alışkanlıklarını da tekelleştirerek yerel alternatiflerin görünürlüğünü dijital dünyada da daraltıyor.

HSBC analistlerinin hisseyi 360,00 TL hedef fiyat ve "AL" tavsiyesiyle takibe alması, küresel finans dünyasının Türkiye'deki bu yabancı markalı pazar genişlemesine olan iştahını özetliyor. Mevcut 224,90 TL fiyat üzerinden öngörülen %60,1'lik yükseliş potansiyeli ve 2027 tahmini 11,0x F/K çarpanı, küresel QSR ortalaması olan 18,8x seviyelerine göre "ucuz" bir sömürülebilecek alan olarak değerlendiriliyor. Analistlerin 2025-2028 dönemi için öngördüğü %30 sistem genelinde satış ve %24 net gelir büyüme beklentisi, Türk tüketicisinin bütçesinden küresel fast-food zincirlerine akacak nakdin artarak devam edeceğini gösteriyor.