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Hastaneye kaldırılmıştı: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi

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Hastaneye kaldırılmıştı: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman taburcu edildi

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yapılan tetkiklerin olumlu sonuçlanmasının ardından taburcu edildi. Erhürman'ın bir süre istirahat edeceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, genel sağlık durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edeceği duyuruldu.

Dün bir etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yerel saatle 21.00'de hastaneye kaldırılmıştı.

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