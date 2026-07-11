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Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

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Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

bulunan Gök Göl, temmuz ayında düzenlenen sıra dışı bir etkinlikle dikkat çekti. Donmuş gölde kayak yapılırken, gökyüzünde paraşüt gösterisi gerçekleştirildi.

#1
Foto - Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

Yılın 12 ayı boyunca erimeyen buzul yapısıyla dikkat çeken Gök Göl'de düzenlenen etkinlikte Canser Atila, donmuş göl yüzeyinde kayak yaptı. Aynı anda Ali Zaimoğlu ise yamaç paraşütüyle göl üzerinde süzülerek gökyüzü ile buzun buluştuğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen organizasyon, doğa ve ekstrem spor tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, Erzincan'ın sahip olduğu yüksek irtifa ve doğal parkurların spor turizmi açısından taşıdığı potansiyeli de gözler önüne serdi.

#3
Foto - Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

Kemah ilçesine bağlı Sohmarik Yaylası üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Gök Göl, 4 mevsim kar ve buz örtüsünü koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Bölgenin, ekstrem sporlar ve doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olabileceği değerlendiriliyor.

#4
Foto - Yaz ortasında kış etkinliği: Gölde kayak, gökyüzünde paraşüt gösterisi

Etkinliğe Recep Sulu da eşlik ederek gerçekleştirilen gösterilerin görüntülenmesine katkı sağladı.

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