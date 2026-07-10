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Yaşam Şair Ahmet Telli Ankara'da hayatını kaybetti!
Yaşam

Şair Ahmet Telli Ankara'da hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
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Şair Ahmet Telli Ankara'da hayatını kaybetti!

"Su Çürüdü", "Hüznün İsyan Olur" ve "Gidersen yıkılır bu kent" şiirleri ile tanınan, isimlerinden Ahmet Telli yaşamını yitirdi.

Nisan ayından bu yana Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altında bulunan şair, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 8 Temmuz'da entübe edilmişti. Telli, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumarak ardında yarım asrı aşan güçlü bir edebiyat mirası bıraktı.

1946 yılında Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar boyunca Türkçe ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. 1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, edebiyat çalışmalarına yayıncılık, editörlük ve kitapçılık alanlarında devam etti. 1993 yılında yeniden öğretmenlik mesleğine dönen şair, bir süre sonra bu görevinden emekliye ayrıldı. 

Hapis cezası almıştı!

Cegerxwîn'in Şiirsel Dünyası" (veya benzeri adlarla anılan) edebi inceleme ve eleştiri yazısı nedeniyle hapis cezası almıştır. 1980'li yılların başında yayımlanan bu yazıda Kürt şair Cegerxwîn'in şiir dilini, imgelerini ve Marksist-toplumcu çizgisini edebi olarak incelemiştir. Dönemin mahkemeleri bu makaleyi "bölücülük propagandası" sayarak ceza vermiştir. Ancak Ahmet Telli'nin kendi şiirleri arasında, daha yakın dönemde (2017'deki bir etkinlikte) okuduğu ve yine "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılanıp ceza almasına neden olan dize, ünlü "Dövüşen Anlatsın" şiiridir.

Özellikle "Su Çürüdü" ve "Hüznün İsyan Olur" adlı eserleriyle geniş okur kitlelerine ulaşan Ahmet Telli, kuşakların hafızasına kazınan "Gidersen yıkılır bu kent" dizelerini de bıraktı.

 

 

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