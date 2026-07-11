  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beraat kararı aldı, bir de utanmadan bakın neler dedi 40 yıl sonra Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye getirildi! "Erdoğan'a teşekkür ediyorum" BAE'den İran'a inat dev hamle! Saldırıda ağır hasar alan dev tesis küllerinden yeniden doğdu! Ankara'da tarihi zirve! Güney Kore ile NATO arasında savunma sanayiinde "Ortaklık 2.0" dönemi! KKTC Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı Aziz İhsan Aktaş davasında yeni gelişme! Mahkemeden 7 belediye başkanına ret! Silifke Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! İmamoğlu için çember daralıyor! Correia’nın “grup seks” iddiası sonrası o görüntüler gündem oldu İngiltere şokta! Cezaevlerinden sorumlu eski bakan evinde öldürüldü CHP'deki son kepazelik şehit ailelerini ayağa kaldırdı! 15 Temmuz’a ’tiyatro’ hadsizliği
Dünya 10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü
Dünya

10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü

Bahamalar’da Nassau’dan San Andros’a gitmek üzere havalanan Cessna 402 tipi uçağın Andros Adası’nda düşmesi sonucu 9 yolcu ve 1 pilot hayatını kaybetti.

Bahamalar’da iç hat seferi yapan küçük uçağın düşmesiyle facia yaşandı.

 

Karayip ülkesi Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ‘Cessna 402’ tipi uçağın Andros Adası’nda ormana düştüğü belirtildi. Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 

Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uçak yakıtları şirketleri zorladı
Uçak yakıtları şirketleri zorladı

Dünya

Uçak yakıtları şirketleri zorladı

5 kişilik mürettebata ulaşılamadı! Kayıp kargo uçağının enkazı bulundu
5 kişilik mürettebata ulaşılamadı! Kayıp kargo uçağının enkazı bulundu

Dünya

5 kişilik mürettebata ulaşılamadı! Kayıp kargo uçağının enkazı bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23