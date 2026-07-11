10 kişi hayatını kaybetti! O ülkede uçak düştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bahamalar’da Nassau’dan San Andros’a gitmek üzere havalanan Cessna 402 tipi uçağın Andros Adası’nda düşmesi sonucu 9 yolcu ve 1 pilot hayatını kaybetti.
Bahamalar’da iç hat seferi yapan küçük uçağın düşmesiyle facia yaşandı.
Karayip ülkesi Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan ‘Cessna 402’ tipi uçağın Andros Adası’nda ormana düştüğü belirtildi. Bahama polisi, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bahama Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı ilgili hava yolu şirketinin 'hava operatörlüğü sertifikası'nın askıya alındığını duyurdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.