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Gündem Çocuk parkında skandal olay!
Gündem

Çocuk parkında skandal olay!

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Çocuk parkında skandal olay!

Aksaray’da motosikletlerle girdikleri çocuk parkında kaydırak ve köprülere motosikletlerle çıkan 2 sürücü polis tarafında yakalandı. Şahısların ehliyet ve motosikletlerine el konulurken 146 bin lira ceza kesildi.

Olay, gece yarısı Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle oyun parkına gelen 2 sürücü motosikletlerle birlikte çocukların oyun oynadığı kaydırak ve köprülere motorlarla çıktı. Akrobasi hareketleri yaparak oyun parkına da zarar veren sürücüler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polis sürücü ve motorları kısa sürede yakaladı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyu ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri harekete geçerek şahısların peşine düştü. Kısa süre yaptığı araştırmada şahısların kimliklerine ulaşan trafik ekipleri motosikletlerle birlikte 2 sürücüye de yakaladı. 68 AFV 752 plakalı motosiklet ve sürücüsü İ.Y. ile 68 AGM 949 plakalı motosiklet ve sürücüsü M.A.K. motosikletleriyle birlikte emniyet müdürlüğüne getirildi.

 

Ehliyetlere ve motosikletlere el konuldu

Trafik Denetleme Şubesinde şahıslar, motosiklet plakaları ve ehliyetleri sorgudan geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından sürücülere "Akrobatik hareketler yapmak", "Saygısızca araç kullanmak", "Motosikleti yaya yolunda sürmek" ve "Yetki belgesiz araç kullanmak" maddelerinden toplam 146 bin lira ceza kesildi. Öte yandan ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin motosikletleri de 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

 

Sürücüler sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi

Herkesi şaşırtan görüntülerin ardından yakalanan 2 sürücü polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından hastaneye sevk edildi. Şahısların sürücülüğe mani bir engel durumlarının olup olmadığının sağlık yönünden tespiti için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 45. Maddesi gereğince Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 sürücü tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçirilecek.

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