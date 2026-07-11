Oğuz Çetin resmen açıkladı! Greenwood transferinde yeni gelişme

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu için kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Mason Greenwood transferi için Fransa'da görüşmeler yaptı ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferin gerçekleşeceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferiyle ilgili konuştu. Çetin, konuyla ilgili soruya "Geliyor." cevabını verdi.

2026-2027 Süper Lig sezonunda ve Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek ve yenilemek için son hazırlıklarını sürdürüyor.