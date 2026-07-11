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Dünya Hamaney’den intikam yemini: ‘Yakın zamanda…’
Dünya

Hamaney’den intikam yemini: ‘Yakın zamanda…’

Yeniakit Publisher
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Hamaney’den intikam yemini: ‘Yakın zamanda…’

İran lideri Mücteba Hamaney, eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni sonrası yaptığı açıklamada intikam mesajı verdi. Hamaney, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran lideri Mücteba Hamaney, hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze ve defin töreninin ardından yayımladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Hamaney, babasının ve savaşlarda hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağını söyledi.

Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İran'ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze ve defin töreniyle ilgili mesaj yayımlandı.

Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir.” ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:

“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”

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