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Aktüel Deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı ama... Tatilciler dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı
Aktüel

Deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı ama... Tatilciler dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye ulaştı ama... Tatilciler dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya’nın batı ilçeleri ile doğu, iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini açıkladı.

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkarken, sağanak uyarısı geldi.

 

Şube Müdürü Fatma Yaylalı önümüzdeki hafta sonu ve hafta başına yönelik değerlendirmede bulundu. Fatma Yaylalı, "İlimizin batı kesimleri, doğu, iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, gece saatlerinde ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini tahmin ediyoruz" dedi.

 

Önümüzdeki günlerde Antalya ve ilçelerde beklenen hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Yaylalı, "Sıcaklıklarımızın 32 ila 36 derece arası bandında olmasını tahmin ediyoruz. Nem değerlerimize bakacak olursak yüzde 40 ila yüzde 80 arasında seyredeceğini bekliyoruz. Deniz suyu sıcaklıklarımız da mevsim normallerinde 31- 29 derece arasında seyretmektedir" diye konuştu.

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