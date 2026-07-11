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Gündem Bakan Mustafa Çiftçi’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

Bakan Mustafa Çiftçi’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

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Bakan Mustafa Çiftçi’den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir'de bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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