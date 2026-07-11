İsrail'den suikast! Şehit oldu

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde hedef aldığı Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesindeki sağlık kaynakları, AA muhabirine, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) kentin kuzeyindeki Satr el-Garbi bölgesinde 22 yaşındaki Amr Ebu Şebab'ı hedef aldığını belirtti.

Kaynaklar, bölgede yürüdüğü sırada en az bir füzeyle hedef alınan Ebu Şebab'ın hayatını kaybettiğini, cenazesinin ise akşam saatlerine kadar bölgeden çıkarılamadığını aktardı.

AA'ya konuşan yerel sağlık kaynakları, İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısındaki Reşid Caddesi’nde seyreden sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda da bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 535 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 221'e, yaralı sayısı 173 bin 643'e yükseldi.