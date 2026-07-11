Manisa’da alevler kontrol altına alındı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.