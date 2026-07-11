  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avukat, neler yapmış neler! Bu da “Ankara’da dayım var” soygunu AP’li alçakların Barış Harekatı iftirası Haçlı efendilerinden Türk yargısına saldırı Arsızların yolsuzların partisi yolda Her seferinde aynı tantana Hulusi Akar’dan AP’ye tepki! “Kağıt Üzerindeki Kararlar Mehmetçiğin Şerefini Değiştiremez” İki günlük ittifak: Ankara'daki NATO'yu doğru okumak NATO zirvesinde bile İspanya’dan dönmemişti! Çankaya Belediye Başkanı Güner: “Birkaç saat içinde Ankara’da olacağım” Markette hırsızlık yapan milletvekili yakalandı ‘ABD mutabakatı ihlal etti’ İran’dan uyum çağrısı
Yerel Manisa’da alevler kontrol altına alındı
Yerel

Manisa’da alevler kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manisa’da alevler kontrol altına alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın, Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamlar ve Tekeliler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı
Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı

Aktüel

Yangınlara karşı önlem! O ilimizde ormanlara giriş yasaklandı

Sicilya Adası’nda orman yangını evleri tehdit ediyor
Sicilya Adası’nda orman yangını evleri tehdit ediyor

Avrupa

Sicilya Adası’nda orman yangını evleri tehdit ediyor

Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı
Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

Dünya

Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu
Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Aktüel

Yangın her şeyi kül etti! Sucuk tesisinde kilolarca et ziyan oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23