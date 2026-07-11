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Yerel Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti

Bingöl Kiğı'de serinlemek için Peri Çayı’na giren lise öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Bingöl’de serinlemek için suya giren 15 yaşındaki lise öğrencisi Ali Kemal Övet’ten acı haber geldi.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi maden ocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Peri Çayı’na giren Kiğı, Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ali Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası Kiğı Cemevi’ne getirilen Ali Kemal Övet’in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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