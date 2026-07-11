Dünya Kupası'nda forma giymişti: 25 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Güney Afrika milli takımının genç yeteneklerinden Jayden Adams, 25 yaşında hayatını kaybetti. Son Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden ve Mamelodi Sundowns forması giyen orta saha oyuncusunun ani vefatı futbol dünyasını yasa boğdu.

Jayden Adams, Güney Afrika’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da görev alarak ülkesinin turnuva serüveninde önemli bir rol üstlenmişti.

Meksika ve Çekya maçlarına ilk 11’de başlayan, Güney Kore karşısında ise sonradan oyuna giren genç futbolcu, sergilediği performansla ülkesinin en parlak yetenekleri arasında gösteriliyordu.

GÜNEY AFRİKA YASTA

Genç oyuncunun vefatının ardından Güney Afrika Spor Bakanı Gayton McKenzie, tüm ulusun büyük bir şok ve üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Güney Afrika Futbolcular Birliği de Adams'ın milli formayı her zaman gurur ve cesaretle taşıdığını vurgulayarak, bu kaybın ülke futbolu için doldurulamaz bir boşluk yarattığını ifade etti.

KARİYER BASAMAKLARINI HIZLA TIRMANDI

Kariyerine Stellenbosch altyapısında başlayan Adams, bu akademiden yetişip profesyonel sözleşme imzalayan ilk oyuncu olmuştu.

Eski kulübüyle 139 maça çıkan ve bir kupa şampiyonluğu yaşayan başarılı orta saha, buradaki istikrarlı grafiğinin ardından Ocak 2025'te ülkenin köklü ekiplerinden Mamelodi Sundowns'a transfer olarak kariyerinde büyük bir adım atmıştı.