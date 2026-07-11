CHP'liler öve öve bitiremedikleri Erdal Beşikçioğlu'na kılıç çektiler!

CHP'deki kurultay tartışmaları Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na da yansıdı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Beşikçioğlu'nun parti içi süreçte tarafsız kalmasını eleştirerek, "Taraf olması zorunludur" ifadelerini kullandı.

CHP içinde rüşvet operasyonları, görevden almalar ve iptal edilen kurultay davası süreçleriyle tırmanan parti içi güç savaşı, bu kez partinin en popüler belediye başkanlarından biri olan Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu hedef aldı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Onlar TV" ekranlarında Şule Aydın’ın programına katılarak, parti içindeki bu kritik süreçte "tarafsız kalmayı" veya "konuşmamayı" tercih eden ünlü oyuncu ve belediye başkanı Beşikçioğlu’na yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Akdoğan, Beşikçioğlu’nun genel merkez ile muhalifler arasındaki bu büyük kavgada sessiz kalmasını "korkaklık" ve "büyük bir yanlış" olarak nitelendirirken, bir sanatçının ve belediye başkanının böyle bir dönemde tarafsız kalma lüksünün olmadığını savundu.

"ÇOK YANLIŞ YAPIYOR, BİR SANATÇI BÖYLE DURUMDA KALAMAZ"

Umut Akdoğan, seçim bölgesi Ankara 3. Bölge'de yer alan Etimeskut'un Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile aralarının iyi olduğunu belirterek söze başlasa da eleştirilerini esirgemedi.

Akdoğan, "Erdal Bey çok yanlış yapıyor. Hele bir sanatçı böyle bir durumda sessiz kalamaz. Sanatçı olarak, topluma örnek bir kişi olarak burada taraf olması gerekli değil, zorunludur" dedi.

Parti içi kavgayı evdeki aile içi şiddete benzeten Akdoğan, "Baba evin içinde camı kapıyı vazoyu dağıtıp çocukları ağlatıyorsa, o babanın yanında durulmaz, anneye sarılınır" diyerek Beşikçioğlu’na genel merkezden (Özgür Özel yönetiminden) yana net tavır alması gerektiği imasında bulundu.

"11 YAŞINDAKİ OĞLUM BİLİYOR, HADİ ORADAN YA!"

Erdal Beşikçioğlu’nun süreç hakkında konuşmak istememesine adeta ateş püsküren CHP'li vekil, tepkisini şu ağır sözlerle dile getirdi:

"Her şey toplumun gözü önünde oluyor. Benim 11 yaşındaki oğlum neyin ne olduğunu biliyor da sen koskoca adam olarak nasıl bilmiyorsun? 'Biliyorum ama konuşmak istemiyorum' diyorlar. Hadi oradan ya! Bugünün Türkiye'sinde böyle önemli bir konuda nasıl konuşmak istemezsin?"

80 yaşındaki kadınların bile Özgür Özel’i desteklemek için yollara düştüğünü, güneşin altında beklediğini söyleyen Akdoğan, "Kurt, kuş, dağ, taş tavır koyacak, yer gök inim inim inleyecek, sonra 'ben bilemiyorum' diyeceksiniz. Çok iyi biliyorsun! Korkuyorlar mı, niye söylemediklerini çıksınlar söylesinler" diyerek tarafsız kalanlara meydan okudu.