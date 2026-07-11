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Gündem 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen hadsizlere soruşturma: Yine CHP yine şehitlere saygısızlık
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15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen hadsizlere soruşturma: Yine CHP yine şehitlere saygısızlık

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen hadsizlere soruşturma: Yine CHP yine şehitlere saygısızlık

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz hain darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li isimler hakkında harekete geçti.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Yorumlar

Koray

Sürün Yunanistan'a orada yaşasınlar, bunların türk olduğunu düşünüyorum
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