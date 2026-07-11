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İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

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İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak olan spor tesisi inşaatında meydana gelen korkunç göçük faciası yürekleri dağladı.

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Foto - İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, belediye tarafından yaptırılacak Basketbol Gelişim Merkezi inşaatının temel kazı sırasında yaşanan göçükte toprak altında kalan kepçe operatörü Kudret Erdoğan (45), hayatını kaybetti.

#2
Foto - İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

Olay, saat 16.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılacak Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşaatında meydana geldi. Alanda kazı çalışması yapan kepçe operatörü Kudret Erdoğan, ölçüm yapmak amacıyla iş makinesinden indiği sırada toprakta göçük oluştu.

#3
Foto - İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

Erdoğan'ın toprak altında kaldığı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçükten çıkarılan Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Erdoğan’ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Foto - İnşaat şantiyesinde feci ölüm! Tonlarca göçüğün altında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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