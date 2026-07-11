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Yaşam Şüpheli çanta robotla patlatıldı! İçinden bakın ne çıktı
Yaşam

Şüpheli çanta robotla patlatıldı! İçinden bakın ne çıktı

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Sivas’ta Kongre Müzesi bahçesinde bulunan bebek çantası paniğe neden oldu.

Sivas Kongre Müzesi bahçesinde bırakılan sahipsiz bebek çantası ekipleri alarma geçirdi.

 

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Kongre Müzesi’nin bahçesinde meydana geldi. Bahçe içerisinde sahipsiz bir bebek çantasını fark eden vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çantayı kontrollü şekilde bomba imha robotuyla patlattı. Patlamanın ardından yapılan incelemede çantanın içerisinde bebek bezleri bulunduğu belirlendi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri güvenlik önlemlerini kaldırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koşarak geldi, herkes şaşırdı! Malatya'da şüpheli çanta paniği
Koşarak geldi, herkes şaşırdı! Malatya'da şüpheli çanta paniği

Yaşam

Koşarak geldi, herkes şaşırdı! Malatya'da şüpheli çanta paniği

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