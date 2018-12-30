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Yüzde 38 böyle diyor: Bırak git Merkel!

Alman halkının yüzde 38'i, Başbakan Angela Merkel'in görevini bırakmasını istiyor.

30 Aralık 2018 Pazar 13:51
Yüzde 38 böyle diyor: Bırak git Merkel!

Almanya'da yapılan bir ankete göre; katılımcıların yüzde 38'i ekim ayı sonunda 2021 genel seçimlerinde tekrar başbakan adayı olmayacağını açıklayan Angela Merkel'in, bu tarihi beklemeden koltuğundan kalkmasını istiyor.

Yüzde 18 çekimser

Ankette, yüzde 43'lük bir kesim ise Merkel'in görev süresini tamamlamasından yana. Ankete katılanların yüzde 18'inin ise görüş belirtmediği bildiriliyor.

2005 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Merkel, 18 yıl boyunca üstlendiği Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Parti Genel Başkanlığı görevini ise aralık ayı başında bırakmış, ancak görev süresi bitene kadar başbakanlık koltuğunda oturmaya devam etmek istediğini belirtmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 13:51
  1. almanya
  2. merkel
  3. Angela Merkel

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