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Spor Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

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Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.

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