Amedspor’dan transfer hamlesi
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.