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Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

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Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, yaz aylarında sağlıklı beslenme, su tüketimi, doğru beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesini arttırma konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Sık karşılaştıklarını sorunlar için çözümü işaret eden uzmanı sebze ve lif tüketiminin yetersiz kaldığını belirtiyor ve karaciğer yağlanması riskini artırabildiğini ifade etti. Karaciğer yağlanmasına karşı bu besinleri şiddetle tavsiye etti.

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Foto - Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Karaciğer yağlanması riskine karşı Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, önemli tavsiyelerde bulundu. Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, sağlıklı beslenmenin yalnızca kilo vermekten ibaret olmadığını belirterek, sürdürülebilir beslenme alışkanlıklarının yaşam kalitesini artırdığını söyledi. Danışanlarına kişiye özel beslenme programları hazırladığını ifade eden Ceylan, yaz aylarında sıvı tüketiminden yöresel ürünlerin kontrollü tüketimine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, danışanlarını bireysel olarak takip ederek ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına uygun beslenme programları hazırladığını belirtti. Mikrobiyota ve sağlıklı yaşlanma odaklı beslenme yaklaşımları üzerinde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ceylan, beslenmenin sadece kilo kontrolü değil, yaşam kalitesini yükselten önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.

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Foto - Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Ceylan, kent mutfağının oldukça zengin olmasına rağmen günlük yaşamda bazı hatalı alışkanlıklarla sık karşılaştıklarını söyledi. Özellikle yüksek kalorili ve işlenmiş et ürünlerinin fazla tüketildiğini, buna karşın sebze ve lif tüketiminin yetersiz kaldığını belirten Ceylan, hamur işi ağırlıklı kahvaltılar ile düzensiz öğünlerin zaman içerisinde kilo artışı, insülin direnci ve karaciğer yağlanması riskini artırabildiğini ifade etti. Sağlıklı beslenmenin tek bir besini tamamen hayatından çıkarmak anlamına gelmediğini vurgulayan Ceylan, "Kilo aldıran tek bir besin değil, sürdürülebilir olmayan beslenme alışkanlıklarıdır. Sağlıklı beslenme yasaklarla değil, doğru porsiyon ve doğru dengeyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu. Yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacının önemli ölçüde arttığını belirten Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, susamayı beklemeden düzenli su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Susamanın, vücudun sıvı kaybetmeye başladığının göstergesi olduğunu ifade eden Ceylan, yaz boyunca günlük en az 2,5 ila 3 litre su tüketilmesini önerdi. Beslenmede su oranı yüksek mevsim sebzeleri ile karpuz ve kavun gibi meyvelerin tercih edilmesini tavsiye eden Ceylan, ağır, yağlı ve kızartılmış yemekler yerine zeytinyağlı sebzeler, yoğurt, kefir ve kaliteli protein kaynaklarının ön planda olması gerektiğini dile getirdi. Yaz döneminde yapılan en büyük hatalardan birinin tatil dönemini sağlıklı beslenmeden tamamen uzaklaşmak için bir fırsat olarak görmek olduğunu belirten Ceylan, küçük kaçamakların birkaç hafta içerisinde ciddi kilo artışına neden olabileceğine dikkat çekti.

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Foto - Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Kayseri'nin simgesi haline gelen pastırma ve sucuk hakkında da değerlendirmelerde bulunan Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, bu ürünlerin tamamen yasaklanması gereken besinler olmadığını söyledi. Burada belirleyici unsurun tüketim miktarı ve sıklığı olduğunun altını çizen Ceylan, pastırmanın kaliteli protein içermesine rağmen tuz oranının yüksek olduğunu, sucuğun ise doymuş yağ ve sodyum açısından daha zengin bir besin olduğunu ifade etti. Özellikle hipertansiyon, böbrek hastalığı ve kalp-damar hastalığı riski bulunan bireylerin bu ürünleri tüketirken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ceylan, sağlıklı bireylerin ise kontrollü porsiyonlarla zaman zaman bu besinleri tüketebileceğini söyledi. Sağlıklı yaşamın temelinde sürdürülebilir alışkanlıkların bulunduğunu vurgulayan Ceylan, vatandaşlara günde 30-45 dakika yürüyüş yapmalarını, yeterli su tüketmelerini, düzenli uyumalarını, tabaklarının yarısını sebzelerle doldurmalarını ve işlenmiş gıdaları azaltmalarını önerdi. Danışanlarına her zaman "Mükemmel beslenmeye değil, sürdürülebilir beslenmeye odaklanın." tavsiyesinde bulunduğunu belirten Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, sağlıklı yaşamın kısa süreli diyetlerle değil, ömür boyu sürdürülebilecek doğru alışkanlıklarla mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

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