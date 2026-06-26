Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler

Ceylan, kent mutfağının oldukça zengin olmasına rağmen günlük yaşamda bazı hatalı alışkanlıklarla sık karşılaştıklarını söyledi. Özellikle yüksek kalorili ve işlenmiş et ürünlerinin fazla tüketildiğini, buna karşın sebze ve lif tüketiminin yetersiz kaldığını belirten Ceylan, hamur işi ağırlıklı kahvaltılar ile düzensiz öğünlerin zaman içerisinde kilo artışı, insülin direnci ve karaciğer yağlanması riskini artırabildiğini ifade etti. Sağlıklı beslenmenin tek bir besini tamamen hayatından çıkarmak anlamına gelmediğini vurgulayan Ceylan, "Kilo aldıran tek bir besin değil, sürdürülebilir olmayan beslenme alışkanlıklarıdır. Sağlıklı beslenme yasaklarla değil, doğru porsiyon ve doğru dengeyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu. Yaz aylarında vücudun sıvı ihtiyacının önemli ölçüde arttığını belirten Uzman Diyetisyen Eda Ceylan, susamayı beklemeden düzenli su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Susamanın, vücudun sıvı kaybetmeye başladığının göstergesi olduğunu ifade eden Ceylan, yaz boyunca günlük en az 2,5 ila 3 litre su tüketilmesini önerdi. Beslenmede su oranı yüksek mevsim sebzeleri ile karpuz ve kavun gibi meyvelerin tercih edilmesini tavsiye eden Ceylan, ağır, yağlı ve kızartılmış yemekler yerine zeytinyağlı sebzeler, yoğurt, kefir ve kaliteli protein kaynaklarının ön planda olması gerektiğini dile getirdi. Yaz döneminde yapılan en büyük hatalardan birinin tatil dönemini sağlıklı beslenmeden tamamen uzaklaşmak için bir fırsat olarak görmek olduğunu belirten Ceylan, küçük kaçamakların birkaç hafta içerisinde ciddi kilo artışına neden olabileceğine dikkat çekti.