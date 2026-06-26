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Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

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IHA Giriş Tarihi:

Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alçalan küçük uçak, 108 katlı gökdelenin orta katlarına çarptı.

#1
Foto - Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

Çin’in başkenti Pekin’in en yüksek binasında korku dolu anlar yaşandı. Küçük bir uçak, 108 katlı olan CITIC Tower’a çarptı. Uçağa ve binaya ait enkaz parçaları metrelerce yüksekten yere çakılırken, binanın girişine yakın bir noktada enkaz parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

#2
Foto - Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

Bina kazanın ardından tahliye edilirken, bölgedeki bazı araçlar da enkaz parçaları nedeniyle hasar gördü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik gücü sevk edilirken, bina çevresi trafiğe kapatıldı.

#3
Foto - Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

Çin basını, Shifosi Havalimanı'ndan kalkan Sunward SA 60L Aurora tipi olan uçakta sadece pilotun bulunduğunu belirterek, uçağın yerel saatle 17.40'ta iniş için havalimanına dönmeye hazırlandığını ancak uçuş rotasından saptığını ve iletişimin kesildiğini aktardı.

#4
Foto - Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı

Kazadaki, can kaybı ve yaralı sayısının ilişkin açıklama yapılmazken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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