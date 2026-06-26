Genç Aleviler Birliği’nden provokasyona sert tepki! “Cemevleri slogan meydanı değildir, kınıyoruz!”

Genç Aleviler Birliği (GAB), cemevinde yol açılan rezalete, yaptığı yazılı açıklamayla sert tepki gösterdi. “Kamuoyuna ve yol büyüklerimize zorunlu açıklama: Kınıyoruz!” başlığıyla yayınlanan açıklamada; “Alevi-Bektaşi inancının kutsal mekânları olan Cemevleri; birliğin, beraberliğin, rızalığın, edep ve erkânın merkezidir. Son dönemlerde bu mukaddes mekânların asli kimliğinden uzaklaştırılarak siyasi hesaplaşmaların, hizip kavgalarının ve ideolojik sloganların meydanı haline getirilmeye çalışılmasını derin bir kaygı ve öfkeyle takip etmekteyiz. Genç Aleviler Birliği (GAB), olarak, inancımızın kalbine saplanmak istenen bu hançere ve sergilenen bu hürmetsizliğe karşı sessiz kalmayacağımızı ilan ediyoruz. Alevi dedelerine, pirlerine, mürşitlerine ve yol büyüklerine açık çağrımızdır: Cemevleri slogan meydanı değildir. Bu mekânlar; kinin, öfkenin ve gündelik siyasetin kirli hesaplarının görüleceği yerler hiç değildir. Cemevi; cemdir, lokmadır, duadır, rızalıktır ve en nihayetinde edep erkândır. Özellikle Muharrem ayında, Kerbela’nın acısının ve kutsal mateminin tutulduğu en hassas dönemlerde, nefret dilinin inanç merkezlerimizde yükselmesine ilk ve en güçlü itirazı yapması gerekenler, bu yolun rehberleri ve büyükleridir. Bu kutsal sorumluluktan kaçınmak, sessiz kalmak suretiyle bu yozlaşmaya ortak olmaktır. Hz. Hüseyin’i anmak, yalnızca onun adını zikretmekten ibaret değildir. Hz. Hüseyin’i doğru anlamak; haksızlık, adaletsizlik ve zulüm karşısında edebi ve vakarı bozmadan, her şart altında hakikat tarafında dimdik durabilmektir. Kerbela, bugüne nefret üretmek için değil; zulme karşı onurlu bir duruşu ve ahlaki erdemi hatırlatmak için vardır. İnanç alanlarımızın parti kavgalarına meze yapılmasına, matem meydanlarımızın öfke nöbetlerine çevrilmesine göz yuman herkes tarih ve inanç karşısında mesuldür” denildi.

“CEMEVLERİMİZİ ŞAHSİ İKBAL KAPISI, SİYASİ HESAP ALANI YAPMAYA ÇALIŞAN TÜM ODAKLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Genç Aleviler Birliği olarak kırmızı çizgimizi net bir dille ifade ediyoruz: Alevilik hırsızlığa, yolsuzluğa ve her türlü ahlaki çürümeye karşı yüzyıllardır eline, beline, diline sadık kalmayı emretmiştir. Bu doğrultuda; adları hırsızlığa, yolsuzluğa, şaibeye bulaşmış, kul hakkına ve harama el uzatmış, ahlaki düşüklük göstererek uçkur çözmüş kişi ve kişileri her ne unvanla olursa olsun inanç merkezlerimize sokamazsınız, kabul edemezsiniz! Haramı ilke edinenlerin, şaibeli yaşamlarıyla toplum vicdanını yaralayanların cem meydanında yeri yoktur. İnancımızın kutsiyetini bu kirli figürlerle lekelemeye kalkanlara karşı yol büyüklerimizin tavizsiz bir duruş sergilemesi inançsal bir zorunluluktur. Cemevlerimizi şahsi ikbal kapısı, siyasi hesap alanı ve ahlaki yozlaşmanın perdesi yapmaya çalışan tüm odakları şiddetle kınıyoruz. Dedesinden talibine kadar bu yola gönül vermiş her bir canımız yüksek sesle haykırmalıdır ki; Cemevi ibadethanedir, Cemevi edep yeridir, Cemevi siyasi şovların değil, Hakk'a yürüyen nurani yolun merkezidir. Yolun saflığını, ahlakını ve vakarlarını korumak adına tüm yol büyüklerimizi sorumluluk almaya davet ediyor, inancımıza uzanan kirli ellere ve dillere karşı duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Edep ya Hu”