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Dünya NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu
Dünya

NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

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NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, operasyon çocuklarının bitmek bilmeyen yalanlarına karşılık vermeye devam ediyor. DMM'den son yapılan açıklamada "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir 'gizleme' ya da 'göz zevki' uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital mecralarda yer alan, 'NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor' yönündeki iddialar asılsız olup manipülasyon içermektedir.

Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir 'gizleme' ya da 'göz zevki' uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir.

 

 

Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında, açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek olası güvenlik tehditlerini engellemek adına fiziki bariyer ve güvenlik perdeleri standart olarak kurulmaktadır.

Zirve delegasyonunun ve teknik araçların intikal süreçlerinde çevre ve ses kirliliğini en aza indirmek, aynı zamanda şehir trafiğinin akışını korumak adına geçici panellerden yararlanılmaktadır.

Bu ve benzeri güvenlik ile kentsel düzenleme tedbirleri, dünya genelindeki tüm büyük diplomatik zirvelerde (NATO, G20, COP) ev sahibi ülkeler tarafından rutin olarak uygulanmaktadır.

Türkiye de başkent Ankara’daki bu uluslararası organizasyonu küresel muadillerinde olduğu gibi üst düzey standartlarda yürütmektedir.

Kamuoyunu yanıltmayı ve ülkemizin uluslararası organizasyon yetkinliğini gölgelemeyi amaçlayan maksatlı ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde FETÖ, terör örgütleri ve Batı medyasının propagandasıyla ülkemizin itibarını zedelemeye çalıştıkları açıkça ortaya çıkmış. NATO Zirvesi öncesinde yapılan güvenlik düzenlemeleri, uluslararası kurallar çerçevesinde alınmış ve benzeri tedbirlerin dünyanın her yerindeki büyük zirvelerde alındığını hatırlatmakta fayda var. Türkiye, bu önemli organizasyonu küresel standartlarda yürütmek için çaba gösteriyor. Bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmalı ve gerçekleri arayan bir yaklaşım benimsemeliyiz.
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