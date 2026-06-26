  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği... Pekin'de 108 katlı gökdelene küçük uçak çarptı İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Karaciğer yağlanmasına karşı uzmanı tavsiye ediyor: Pastırma-sucuk severlere önemli tavsiyeler Gelin ve bu önerileri yapın! Evinde çiçeği olanlar, kavurucu sıcaklarda bitkilere bakın ne iyi gelir? İngiltere'de 3. kez kırmızı alarm: Sıcak hava dalgası hayatı felç etti Galatasaray'dan Torreira kararı!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Jeolojinin en büyük gizemlerinden biri olan o sır ortaya çıktı. Bilim insanları, erken Dünya'yı vuran kesintisiz asteroit yağmurunun gezegen kabuğunu zayıflatıp eriterek kıtaların doğuşunu yüz milyonlarca yıl geciktirdiğini belirledi...

#1
Foto - Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl önceki oluşumu ile 4 milyar yıl öncesi arasında kalan dönem, jeolojik açıdan adeta bir kara delik olarak kabul ediliyor. O döneme ait neredeyse hiçbir kayaç günümüze ulaşamazken, bilim insanları bu durumun nedenini gezegenin kendi kabuğunu sürekli geri dönüştüren tektonik plaka hareketlerine bağlıyordu.

#2
Foto - Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Ancak Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nden jeolog Tim Johnson liderliğindeki bir ekibin yaptığı yeni modelleme, sorunun daha derin olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre, ilk katmanlar tektonik hareketlerle yok olmadı; aksine, yüz milyonlarca yıl süren asteroit yağmuru yüzünden hiçbir zaman kararlı ve sert bir yapıya bürünemediler. Çarpışmaların taşıdığı muazzam kinetik enerji, kabukta ve hemen altındaki manto tabakasında ısıya dönüştü. Ortaya çıkan devasa ek ısı, Dünya'nın ilk kabuk denemelerini sürekli zayıf, kırılgan ve kısmen eriyik halde tuttu. Bu da kayaçların hayatta kalmasını ve bir araya gelerek ilk kıtaları oluşturmasını imkansız hale getirdi. Ay yüzeyindeki ipuçları ve magma okyanusları Dünya'nın bu erken dönemine ait jeolojik kayıtlar kaybolmuş olsa da bilim insanları aradıkları cevapları Ay'da buldu. Atmosferi ve jeolojik döngüsü olmayan Ay, Güneş Sistemi'nin erken dönemindeki tüm çarpışma geçmişini bir yara izi gibi yüzeyinde taşıyor. Ay'dan getirilen örneklerin mikroskop altında tamamen paramparça olmuş yapılardan oluştuğunu belirten araştırmacılar, Dünya'nın bu ağır bombardımandan muaf kalmasının mantıken imkansız olduğunu vurguluyor. Geliştirilen bilgisayar modelleri, büyük asteroit çarpmalarının etkisinin sanılandan çok daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Tek bir büyük çarpışma bile on binlerce yıl süren sıcak bir hidrotermal ortam yaratırken, Hadis Devri boyunca yaşanan kesintisiz bombardıman Dünya'nın manto tabakasını sürekli eriterek devasa hacimlerde magma üretti. Bilim insanlarının canlandırmalarına göre o dönemdeki Dünya, büyük oranda demir zengini yeşilimsi kahverengi bir okyanus ve oksijensiz turuncu bir atmosferle kaplıydı ve suyun üzerinden sadece Hawaii ya da İzlanda'dakilere benzer devasa yanardağlar yükseliyordu. Kıtaların doğuşu ve yaşamın başlangıcı Arka arkaya gelen darbeler nedeniyle yüzeyin hemen birkaç kilometre altındaki kayaçlar sıvıya yakın bir kıvamda kaldı ve kabuğun sertleşerek levhalar oluşturmasını engelledi. Ne zaman ki Arkeen Devri'nin başlarında asteroit bombardımanı azaldı, gezegen yüzeyi ancak o zaman soğuyup kalınlaşabildi. Kıtaların ve tektonik plakaların oluşabilmesi için kabuğun yeterli sertliğe ve kalınlığa ulaşması gerekiyordu; bu süreç de ancak bombardımanın hafiflemesiyle başlayabildi. Dünya bilimindeki birçok soru işaretine mantıklı bir açıklama getiren bu teori, gezegenimizin evrim modellerini kökten sarsıyor.

#3
Foto - Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Uzmanlar, Dünya'nın neden ilk yarım milyar yılına ait kıta kayaçlarından yoksun olduğunu, en eski ana karaların neden yuvarlak şekillere sahip olduğunu bu çarpmaların yarattığı şok dalgalarıyla açıklayabiliyor.

#4
Foto - Milyonlarca yılın sırrı ortaya çıktı: Dünya’nın ilk kıtalarını asteroitler engellemiş! Bilinmeyen gerçeği...

Bilim dünyasında iç dinamiklerin ötesinde, uzaydan gelen bu dış etkilerin de gezegenin yaşanabilir hale gelmesinde anahtar bir rol oynadığı düşünülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yaşam

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Akyazı Sahili’nde denize giren 17 yaşındaki Zekiyenur Kacar vefat etti.
Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil
Gündem

Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu polisin tekmili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mest etti
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!
Gündem

Türkiye’den dost ülkeye anında şefkat eli! Bakan Hakan Fidan telefona sarıldı: Yaraları birlikte saracağız!

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da peş peşe meydana gelen feci deprem felaketlerinin ardından, Türkiye her zamanki gibi mazlumun ve dostların..
NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu
Dünya

NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, operasyon çocuklarının bitmek bilmeyen yalanlarına karşılık vermeye devam ediyor. DMM'den son yapılan açı..
Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler
Gündem

Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde bulunan Mustafa Akal Camii, sıra dışı minaresiyle Türkiye’nin günd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23