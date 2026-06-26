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Gündem Tedirgin eden kararlar! Cinsiyet değişikliği düzenlemesinde soru işaretleri
Gündem

Tedirgin eden kararlar! Cinsiyet değişikliği düzenlemesinde soru işaretleri

Yeniakit Publisher
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Özellikle gençleri hedef alan LGBT terörüne karşı yasal kalkan olması beklenen "cinsiyet değiştirme düzenlemesi" 12. Yargı Paketi'nden çıkarıldı!.. Mevzuattaki korkunç boşluğa işaret eden yazar Ersin Çelik, siyasi iradenin hantallığı yüzünden psikolojik eşiğin aşıldığını belirterek, "Bu gecikmenin bedeli çok ağır olacak" dedi.

TBMM'ye sunulan 12. Yargı Paketi taslağında yer alan 'cinsiyet değişikliği sürecine sınırlama getirecek' düzenleme, paketten çıkarıldı.

Gelişmeyi tvnet'te canlı yayınlanan Siyaseten programında değerlendiren Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, yaşananların kendisini derin endişeye sürüklediğini belirtti.

Dünyada LGBT politikalarına ilişkin siyasi atmosferin yeniden değişeceğini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin bu konuda daha hızlı adım atması gerektiğini ifade etti.

 

Mevzuatta ciddi bir boşluk olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyasi irade, Meclis'teki milletvekilleri ya da yasa düzenleyiciler, ekipler, bürokratlar bu konuda geç kalıyorlar ve bu geç kalmanın bedeli çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.

Her şeyin siyasetten beklenilmemesi gerektiğini de vurgulayan Çelik, bu konuda bir eylem organize edeceğini belirtip, "Psikolojik eşik aşıldı, kırıldı. Yarın devlet okullarında mantar gibi cinsiyetini terk eden öğretmenler çıkarsa kimse şaşırmasın." diye konuştu.

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Timur

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