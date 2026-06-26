Tedirgin eden kararlar! Cinsiyet değişikliği düzenlemesinde soru işaretleri

TBMM'ye sunulan 12. Yargı Paketi taslağında yer alan 'cinsiyet değişikliği sürecine sınırlama getirecek' düzenleme, paketten çıkarıldı.

Gelişmeyi tvnet'te canlı yayınlanan Siyaseten programında değerlendiren Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, yaşananların kendisini derin endişeye sürüklediğini belirtti.

Dünyada LGBT politikalarına ilişkin siyasi atmosferin yeniden değişeceğini vurgulayan Çelik, Türkiye'nin bu konuda daha hızlı adım atması gerektiğini ifade etti.

Mevzuatta ciddi bir boşluk olduğunu vurgulayan Çelik, "Siyasi irade, Meclis'teki milletvekilleri ya da yasa düzenleyiciler, ekipler, bürokratlar bu konuda geç kalıyorlar ve bu geç kalmanın bedeli çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.

Her şeyin siyasetten beklenilmemesi gerektiğini de vurgulayan Çelik, bu konuda bir eylem organize edeceğini belirtip, "Psikolojik eşik aşıldı, kırıldı. Yarın devlet okullarında mantar gibi cinsiyetini terk eden öğretmenler çıkarsa kimse şaşırmasın." diye konuştu.