Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! İslam'a göre spor nasıl olmalı?

Müslümanların gönül dünyasına hitap eden Ali Rıza Demircan Hoca, Mirat Haber'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Demircan'ın "İslâm açısından spora nasıl bakabiliriz?" başlıklı yazısı şu şekilde:

Daha önce yayınladığımız iki makalede verdiğimiz genel ölçüleri ve arz ettiğimiz peygamber dönemi sporlarını yirminci asırda yapılan ve bundan böyle yapılabilecek olan bütün spor dallarına teşmil etmemiz mümkündür. Ancak yapılabilir olan spor dallarını uygulamak için özel şartlar da var. Bunları dört madde halinde sıralayabiliriz:

Yapılacak spor namaz ve oruç ibadetine mâni olmamalıdır. Olursa sporu harama yol kılmış oluruz.

İslâmi örtünme kuralları ihmal edilmemelidir. Bayan sporcular, vücutlarını teşhir edecek, örtülmesi gereken vücut bölgelerini açığa vuracak giysiler içinde spor yapmamalıdır. Erkekler de örneğin yüzücülerde gördüğümüz slip türü giysiler içinde spor yapmamalıdır. Çünkü örtünme Rabbimizin buyruğudur. (Nûr 30, 31)

Spor yapılacaksa zaman ve iş gücü israfına da sebep olunmamalıdır. İsraf da haramdır.

Yapılan sporun kuralları dışına çıkılarak karşı oyuncuların yaralanmasına, sakatlanmasına sebep olacak davranışlar yapılmamalıdır.

Bu tür kasıtlı eylemler zarar vermedir. Zarar verme de Allah’a isyandır ve haramdır.

Seyirci olmak meşrudur ama spor yapmak değildir

Önceki makalelerimizde anlattıklarımız sporun yapıcılığı ile alakalıdır. Aslında spor yapıcılıktır. Seyirci olmak spor değildir. Ama Aziz Peygamberimizin döneminde yapılan binicilik ve atıcılık yarışmaları izlenirdi. Peygamberimiz de izlerdi. Buradan hareketle seyirci olmanın meşruiyetine delil getirebiliriz.

Size ölçülerini verdiğim yapılabilir sporlar izlenebilir. Ama İslâmî tesettür ölçülere aykırı giysiler içerisinde yapılan sporların, ölçü dışı giyimli sporcuların müsabakaları seyirci olarak izlenemez.

Yarı üryan bayan sporcular izlenemez

Bayan sporcuların seyirciye dönük yüzme, halter, basket, voleybol vb. sporları yarı çıplak olmaları sebebiyle izlenemez. Bayanların yaptığı bu tür sporlarda –amaç edinilmese de – bir tür çıplaklık, teşhircilik ve röntgencilik söz konusudur. Biz İslâmî örtünme emirlerine uyacağız ki spor sömürülmüş olmasın.

Kadınlar kısacık şortlarla, kadın izleyicilere yönelik bile spor yapamazlar.

Onlar kısacık şortlarla annelerinin yanında bile duramazlar. Göbek altı ile diz kapağı üstü arası kadınlar arasında da örtülmelidir. Çünkü Kur’an’ın Nûr 30 ve 31’de korunmasını emir buyurduğu “ferc”, üreme organları ve yakın çevresini içine almaktadır.

Seyirci olmanın gerektirdikleri

Seyircilerin, küfür ve hakaret etmemek, yerici sloganlar atmamak gibi görevleri vardır. Bu gibi küfür, hakaret ve yermeler İslam’da haramdır. Kur’ân diliyle ifade edersek fahişe’dir/çirkinliktir. Hak ihlalidir. Bunlara yaklaşılmaması gerekir.

Seyircilik, şehirlerarası veya ülkeler arası seyahatlere çıkarak gereksiz zaman ve para israfına da düşürmemelidir.

Bir de seyirciliği aşan taraftarlık vardır. İnsan anaya babaya, akrabaya, içinde yaşanılan şehre ve ana dile taraftar olabilir. Bir adam Kürt’tür, Türk’tür, İngiliz’dir; İslâmî ölçüleri içinde kendi ırkına ve diline önem verebilir. Ama rakip takımları düşman gibi görmek, en büyük olduklarına ilişkin slogan atmak, aleyhte tezahüratlar yapmak, aşırı sevinç ve elemler içine girmek… Bütün bunlar helâl eylemler değildir. Yer yer de haramlara düşürücüdür.

Taraftarlığı kavgaya taşımak ise açık haramdır. Tarafgirlik zaten spor da, spor izleyiciliği de değildir.

Futbol spor olmaktan çıkarılmıştır

Futbol üzerinde durmak gerekirse, Peygamberimiz döneminde Kurrek adı verilen bir tür ilkel futbol oynanırdı, gençler arasında izlenirdi de. Peygamberimiz de yasaklayıcı bir ölçü koymadı. Bu sebeple futbol oynanabilir.

Gençler bir araya gelip futbol oynayabilir. Yaşlılar da yürekleri yetiyorsa oynar.

Ama futbol yirminci asırda batıl bir din haline getirilmiştir. Bugün futbol dini diyebileceğimiz batıl bir olgu ile karşı karşıyayız. Futbol dininin, tarihi dönemin Uzza, Menat ve Hubel’lerini andıran putlaştırılmış idol futbolcuları var. Stadyumlar da mabetleştirilmiştir. Milyonlar trans haline geçerek futbol izliyorlar. Futbol haberleri, programları, dedikodular vs. tam bir faciadır.

Futbol artık bir spor değildir. Sanayi dalı, yatırım alanı, reklam aracı, haram kazanç vesilesi olmuştur. Futbol ve at yarışları artık kumar sektörüdür de.

Futbol çok büyük ölçüde yöneticiler ve emperyalist güçler tarafında kitleleri uyutma aracı olarak kullanılmaktadır. Ayakta uyutulan yüz milyonlar ülkelerinin örneğin faiz düzeniyle nasıl sömürüldüğünü anlayabilirler mi?

Onlar dizi ve filmlerle inançlarımızın ve ahlâkımızın nasıl dejenere edilebildiğinin farkına varabilirler mi?

Spor yarıştır, ebedi hayat için yapılacak yarışlara eklemlenmelidir

Sevgili Okuyucu, sporun bütün dalları, doğasında yarış olan bir tür eğlencedir. Sporcular yarışır, birbirlerini mağlup ederek ödül alır, profesyoneller aylık ve transfer ücreti alır vs.

Alınan ücretlerin spor dallarına göre ayrılması ve helâl olup olmadıklarının da tartışılması gerekir.

Bütün sportif müsabakalar, ebedi hayatımız için yapmamız gereken güzel ameller yarışı içindeki küçük yarışlardır. Asıl olan ebedi hayatın kazanılması için vermemiz gereken yarıştır.

Rabbimiz yaratılış amacımızı şöyle açıklar:

“Ölümü ve hayatı yaratan Allah, hanginiz daha güzel ameller yapacak diye sizi denemeye uğratmak için Yüce Allah ölümü ve hayatı halk etti.” (Mülk 2)

Rabbimiz güzel ameller için yarışmamızı da şöylece emreder:

“…İslâmî çizgide hayır yarışına girin…” (Maide 48)

“Rabbinizin affına ve cenneti ermek için koşuşun/yarışın…” (Ali İmran 133; Hadid 21)

Biz, sportif küçük yarışlarımızı da İslamileştirelim ki Ebedi Hayat yarışımıza zarar vermeyip mutluluğumuza katkı versin.