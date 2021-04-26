Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. 29 Nisan Perşembe 19.00 ila 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu süreçte uzaktan eğitim sürecek. Peki, yüz yüze sınavlar ne olacak?

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?

Liselerde 2.dönem sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılması bekleniyordu. Kabine toplantısında eğitimle ilgili karar da alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir” dedi.