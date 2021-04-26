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Eğitim Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?
Eğitim

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?

Liselerde sınavlar ne zaman? Merakla beklenen kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında ‘Tam kapanma’ kararı çıktı. Hal böyle olunca öğrenciler, öğretmenler sınavların, okulların durumunu araştırmaya başladı. Peki, yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 20:02:00 -
Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. 29 Nisan Perşembe 19.00 ila 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında tam kapanma uygulanacak. Bu süreçte uzaktan eğitim sürecek. Peki, yüz yüze sınavlar ne olacak?

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zamana ertelendi?

Liselerde 2.dönem sınavlarının 3 Mayıs’ta yapılması bekleniyordu. Kabine toplantısında eğitimle ilgili karar da alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir” dedi.

 

Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?
Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

Eğitim

Okullar açılacak mı? Uzaktan eğitim devam mı edecek?

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