Atina’nın iddiası: Mısır sınırına dev Türk hava üssü kuruluyor

TAHSİN HAN

Yunan basını, Türkiye’nin dünyadaki adımlarını Türk basınından daha iyi takip ediyor... Yunanistan merkezli Pentapostagma yayın organında yer alan habere göre, Türk inşaat şirketlerinin Doğu Libya’da Mısır sınırına son derece yakın bir noktada stratejik bir askeri hava üssü inşasına katılması Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki jeopolitik dengeleri derinden sarsıyor. Atina merkezli yayın organı, Ankara’nın bölgedeki hakimiyetini pekiştirme hedefleri doğrultusunda Doğu Libya yönetimiyle stratejik bir yakınlaşma içerisine girdiğini ve bu adımla Mısır sınırında yeni bir askeri denklem kurduğunu ileri sürdü.

Açık kaynak istihbaratı (OSINT) analizlerine ve güncel uydu görüntülerine dayandırılan haberde, yeni hava üssünün Mısır sınırına sadece 23 kilometre mesafedeki Cağbub (Jaghbub) Vahası’nda inşa edildiği iddia edildi. İtalyan Agenzia Nova ajansının verilerine de atıfta bulunulan haberde; üssün ağır askeri nakliye uçakları, savaş uçakları ve gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına uygun 3 bin 600 metrelik devasa bir pist, taksi yolları ve korunaklı hangarlarla donatıldığı öne sürüldü. Mısır sınırına yakın bu alanda Türk şirketlerinin, Mareşal Halife Haftar liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) adına bu altyapıyı hayata geçirdiği ve tesisin Türk İHA’ları ile hava savunma sistemlerine ev sahipliği yapacak şekilde inşa edildiği ileri sürüldü.

HAFTER TÜRK FİRMALARINA DEVRETTİ

Pentapostagma, 2020 yılında Türk İHA’larının stratejik müdahalesiyle Trablus operasyonu başarısızlığa uğratılan Halife Hafter’ın bugün Ankara ile askeri ve ekonomik iş birliğini derinleştirmesini Doğu Akdeniz tarihindeki en çarpıcı jeopolitik eksen kaymalarından biri olarak değerlendirdi. Hafter yönetiminin Türk inşaat konsorsiyumlarıyla resmi anlaşmalar imzalayarak Doğu Libya’nın Vizyon 2030 planı kapsamındaki sınır yönetimi ve elektronik gözetim projelerini Türk firmalarına devrettiği aktarıldı.

DENGELERİ ALTÜST EDECEK BİR HAMLE

Haberde, Mısır sınırının hemen dibinde yükselen bu teknik ve askeri varlığın Kahire yönetiminde büyük bir endişe ve kaygıya yol açtığı öne sürüldü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 2020 yılında Sirte-Cufra hattını Türkiye’nin ilerleyişine karşı kırmızı çizgi ilan ettiği hatırlatılırken, doğrudan Mısır sınırında Türk destekli bir üssün kurulmasının Kahire’nin geleneksel güvenlik politikalarını altüst ettiği savunuldu.

Atina basını, Türkiye’nin Doğu Libya’daki bu hamlesiyle Mısır üzerindeki stratejik baskısını artırmayı ve Doğu Akdeniz’deki nüfuz alanını pekiştirmeyi hedeflediğini iddia etti. Bu gelişmenin bölgedeki askeri dengeleri tamamen değiştireceği belirtildi.