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Yerel Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!
Yerel

Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!

Yeniakit Publisher
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Avcılar’da ortalık bir anda karıştı!

Avcılar’da iki grup arasında çıkan tartışma, aile yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü.

Avcılar’ın Yeşilkent Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

 

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların aile yakınları da olaya dahil olunca kavga büyüdü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kalabalık iki grubun birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirine saldıran taraflara müdahale ederek, kavgayı sonlandırdı.

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