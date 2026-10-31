  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polonya'da ortalık karıştı! Cumhurbaşkanına mahkeme kapısında engel Kardeş ülkeden Türk şirketlerine davet! Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması 31 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Suudi bakandan, Hakan Fidan'a sürpriz! Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz” Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu!
Gündem Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız
Gündem

Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız

İsrail’deki seçimlerde 19 sandalye kazanarak kilit konuma yükselen Filistinli vekiller adına konuşan Ahmed Tibi, muhalefet lideri Eisenkot’i siyasi cesaret göstererek Netanyahu iktidarını devirmek amacıyla bir azınlık hükümeti kurmaya çağırdı. Netanyahu ile kurulacak birlik hükümetini kesin dille reddeden Tibi, soykırımcıları parlamentodan süpürmek adına dışarıdan desteğe hazır olduklarını belirtti.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’deki seçimlerin ardından ortaya çıkan parlamento tablosu ve siyasi kilitlenme derinleşirken, mecliste 19 sandalye kazanarak kilit konuma yükselen Filistinli temsilciler muhalefet bloğuna net bir çağrıda bulundu. Middle East Eye’a (MEE) özel röportaj veren Filistinli milletvekili Ahmed Tibi, muhalefet lideri Gadi Eisenkot’u siyasi cesaret göstererek “Bibi” lakaplı terörist Binyamin Netanyahu iktidarına derhal son vermek amacıyla bir azınlık hükümeti kurmaya davet etti. Ta’al Partisi kurucusu ve lideri Ahmed Tibi, MEE’ye yaptığı açıklamalarda Eisenkot’a eski başbakan Yitzhak Rabin’in 1993 yılındaki tutumunu hatırlatarak cesur adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Rabin’in Oslo Anlaşmaları sürecinde Filistin liderliğindeki partilerin desteğiyle azınlık hükümeti yönettiğine dikkat çeken Tibi, İsrail meclisi Knesset’te Filistinli temsilcilerle iş birliği yapmaktan kaçınmanın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını ifade etti. Seçim sonuçlarına göre soykırımcı Netanyahu liderliğindeki blok 53 sandalyede kalırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etmiş; Filistinlileri temsil eden partiler ise toplamda 19 sandalye kazanarak meclis dengelerini belirleyen anahtar güç haline gelmişti.

Filistin temsilcilerinin desteği alınmadan ne Netanyahu’nun ne de Eisenkot’un hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacağını aktaran Tibi, Eisenkot’un kuracağı bir azınlık hükümetine dışarıdan destek vererek “güvenlik ağı” sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Olası bir “ulusal birlik hükümeti” senaryolarını reddeden tecrübeli siyasetçi, katil Netanyahu’nun partisi Likud ile kurulacak ortaklığın acımasız ve ırkçı politikaların devamına yarayacağını, tek değişenin bu politikaların Batı hükümetlerine olumlu sunulması olacağını savundu.

TÜRKİYE VE KATAR FİNANSMANI İDDİASI TAMAMEN KARALAMA

İşgalci Netanyahu ve müttefiklerinin, Filistinli seçmenlerin yüksek katılımını gölgelemek adına ortaya attığı “Türkiye-Katar finansmanı” iddialarına da sert yanıt veren Ahmed Tibi, bu söylemlerin tamamen siyasi kışkırtma olduğunu belirtti. İddiaların Eisenkot’u ittifaktan caydırma planı olduğunu vurgulayan Tibi, karalama kampanyasının sonuçları etkilemeyeceğini ifade etti.

 

İLK İŞ IRKÇI MECLİS BAŞKANINI GÖNDERMEK

Muhalefet partilerine ilk somut adım olarak meclis yönetimini değiştirme çağrısı yapan Tibi, parlamentoyu ırkçı bir kuruma dönüştüren Likud milletvekili Amir Ohana’nın Knesset Başkanlığı görevinden düşürülmesi gerektiğini söyledi. Muhalefetin adayını destekleyeceklerini belirten Tibi, Filistin halkının ülkenin geleceğini belirlemede meşru hakka sahip olduğunu vurguladı.

Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı
Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı

Dünya

Sahnede Siyonist İsrail bayrağını çiğnedi! Dünya gündemine oturan ‘Özgür Filistin’ isyanı

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 570’e yükseldi

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel: Mahmud Abbas, Filistin davasını savunurken kimin yanında durduğunu iyi düşünmelidir
TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel: Mahmud Abbas, Filistin davasını savunurken kimin yanında durduğunu iyi düşünmelidir

Aktüel

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel: Mahmud Abbas, Filistin davasını savunurken kimin yanında durduğunu iyi düşünmelidir

Putin'den dünyaya Filistin çağrısı! İki devletli çözümü vurguladı
Putin'den dünyaya Filistin çağrısı! İki devletli çözümü vurguladı

Dünya

Putin'den dünyaya Filistin çağrısı! İki devletli çözümü vurguladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23