Filistinli vekil Tibi, Eisenkot’a seslendi: Netanyahu’yu devirmek için desteğe hazırız

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’deki seçimlerin ardından ortaya çıkan parlamento tablosu ve siyasi kilitlenme derinleşirken, mecliste 19 sandalye kazanarak kilit konuma yükselen Filistinli temsilciler muhalefet bloğuna net bir çağrıda bulundu. Middle East Eye’a (MEE) özel röportaj veren Filistinli milletvekili Ahmed Tibi, muhalefet lideri Gadi Eisenkot’u siyasi cesaret göstererek “Bibi” lakaplı terörist Binyamin Netanyahu iktidarına derhal son vermek amacıyla bir azınlık hükümeti kurmaya davet etti. Ta’al Partisi kurucusu ve lideri Ahmed Tibi, MEE’ye yaptığı açıklamalarda Eisenkot’a eski başbakan Yitzhak Rabin’in 1993 yılındaki tutumunu hatırlatarak cesur adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Rabin’in Oslo Anlaşmaları sürecinde Filistin liderliğindeki partilerin desteğiyle azınlık hükümeti yönettiğine dikkat çeken Tibi, İsrail meclisi Knesset’te Filistinli temsilcilerle iş birliği yapmaktan kaçınmanın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını ifade etti. Seçim sonuçlarına göre soykırımcı Netanyahu liderliğindeki blok 53 sandalyede kalırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğu 48 sandalye elde etmiş; Filistinlileri temsil eden partiler ise toplamda 19 sandalye kazanarak meclis dengelerini belirleyen anahtar güç haline gelmişti.

Filistin temsilcilerinin desteği alınmadan ne Netanyahu’nun ne de Eisenkot’un hükümet kurmak için gerekli olan 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamayacağını aktaran Tibi, Eisenkot’un kuracağı bir azınlık hükümetine dışarıdan destek vererek “güvenlik ağı” sağlamaya hazır olduklarını kaydetti. Olası bir “ulusal birlik hükümeti” senaryolarını reddeden tecrübeli siyasetçi, katil Netanyahu’nun partisi Likud ile kurulacak ortaklığın acımasız ve ırkçı politikaların devamına yarayacağını, tek değişenin bu politikaların Batı hükümetlerine olumlu sunulması olacağını savundu.

TÜRKİYE VE KATAR FİNANSMANI İDDİASI TAMAMEN KARALAMA

İşgalci Netanyahu ve müttefiklerinin, Filistinli seçmenlerin yüksek katılımını gölgelemek adına ortaya attığı “Türkiye-Katar finansmanı” iddialarına da sert yanıt veren Ahmed Tibi, bu söylemlerin tamamen siyasi kışkırtma olduğunu belirtti. İddiaların Eisenkot’u ittifaktan caydırma planı olduğunu vurgulayan Tibi, karalama kampanyasının sonuçları etkilemeyeceğini ifade etti.

İLK İŞ IRKÇI MECLİS BAŞKANINI GÖNDERMEK

Muhalefet partilerine ilk somut adım olarak meclis yönetimini değiştirme çağrısı yapan Tibi, parlamentoyu ırkçı bir kuruma dönüştüren Likud milletvekili Amir Ohana’nın Knesset Başkanlığı görevinden düşürülmesi gerektiğini söyledi. Muhalefetin adayını destekleyeceklerini belirten Tibi, Filistin halkının ülkenin geleceğini belirlemede meşru hakka sahip olduğunu vurguladı.