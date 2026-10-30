Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunu sarsan büyük soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Aralarında Özel Kalem Müdürü ve Hukuk İşleri Müdürü’nün de bulunduğu 6 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, dosyada sıcak saatler yaşandı.
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık; 21’i belediye personeli, 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 kişinin tutuklanmasını talep etti.
6 KİŞİ SERBEST
Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ve Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman’ın da aralarında bulunduğu 5’i belediye çalışanı, biri firma temsilcisi toplam 6 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbirleri dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.