Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık; 21’i belediye personeli, 19’u firma temsilcisi olmak üzere toplam 40 kişinin tutuklanmasını talep etti.

6 KİŞİ SERBEST

Özel Kalem Müdürü Suzan Kurt ve Hukuk İşleri Müdürü Sinan Derman’ın da aralarında bulunduğu 5’i belediye çalışanı, biri firma temsilcisi toplam 6 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbirleri dahil olmak üzere toplam 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.