Kanser tanı kiti ve aşıda yeni dönem: Listeye hepsi dahil edildi!

Yurt dışındaki sağlık tesislerine yerli tedarik: Türkiye tarafından yurt dışında kurulan veya desteklenen sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin, yerli üreticilerden teminine yönelik dijital tedarik ve izleme sistemi oluşturulacak. İlaç ihracatına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı tanıma anlaşmalarının hayata geçirilmesi hedefiyle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bağlı ihracat kontrolörlük birimleri de kurulacak. Programda sektörün mevcut durumuna ilişkin verilere de yer verildi. İlaç sanayisinde üretim, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı. Türkiye ilaç pazarında yılın 8 ayında 1,74 milyar kutu satılırken bu satışların değeri 418,4 milyar liraya ulaştı. Yılın 7 ayında Türkiye'de üretilen ilaçların pazardaki payı kutu bazında yüzde 92, değer bazında yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Tıbbi cihaz sektöründe ise 2025'te dış ticaret hacmi yaklaşık 4,5 milyar dolar, ihracat 1,3 milyar dolar oldu. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 46 olarak kaydedildi.