Zelenskiy İstanbul'da: Erdoğan ile görüşecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İstanbul'a ulaştı. Zelenskiy Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşme için İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Zelenskiy'i, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekibimizle birlikte İstanbul'a indik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz var. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı geliştirmek ve gerçekçi diplomatik fırsatlar kurmak için çalışıyoruz. Karadeniz'deki denizcilikle ilgili önemli konular var. Patrik Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.
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