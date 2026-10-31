Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!
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Fon soruşturmasını sulandıranlara "Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!" diyerek tepki gösteren Şamil Tayyar, “Fonda işlem yapan herkes vurguncu değildir” ifadelerini kullandı.
AK Partili Gazeteci Şamil Tayyar, fon skandalına ilişkin yaptığı yeni paylaşımda; “Bir defa altını çizelim. Fonda işlem yapan herkes vurguncu değildir” dedi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni yorumlara yer veren Tayyar şunları yazdı:
“Fonzâdeler var, fonzedeler var. İçeriden bilgi alarak haksız kazanç sağlanmışsa vurgundan söz edilir. Bir de fonda kullanılan paraların suç geliri olup olmadığı önemlidir.
Kamu yöneticileri açısından ise sorunun ayrıca “ahlaki” ve “helal” boyutu vardır. Bu mevzuları tartışırken, ortalığa savrulan gerçek dışı haberler ise etkiyi arttırmaz sulandırır.
Özgür Özel’in “60 AK Partili milletvekili veya yakını fonlarda” açıklaması gibi. Kesin bilgi olmadan açık arttırmaya çıkarsanız yalanda rekabet başlar, sapla saman birbirine karışır.
Bakın, “fondaki vekil sayısı 150 oldu” haberleri dolaşıma girdi. Yüksek yargıda 180, mülki amirler arasında 30 yöneticinin isminden söz ediliyor.
Doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler üzerinden yürütülen bu tartışmanın kime ne faydası olur, sorgulanmalıdır.
Buradaki asıl hedef, mağduriyetlerin hakkaniyetle çözüme kavuşturulması, sorumluların ve haksız kazanç sağlayanların hesap vermesini temin etmek olmalıdır.
Yeni mağduriyetlere yol açmadan”
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