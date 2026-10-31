  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polonya'da ortalık karıştı! Cumhurbaşkanına mahkeme kapısında engel Kardeş ülkeden Türk şirketlerine davet! Trump'tan peş peşe dikkat çeken açıklamalar! Kuzey Kore'ye Binance soruşturması 31 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Suudi bakandan, Hakan Fidan'a sürpriz! Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz” Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu!
Gündem Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!
Gündem

Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şamil Tayyar’dan soruşturmayı sulandıranlara tepki: Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!

Fon soruşturmasını sulandıranlara "Fonzadeler ile fonzedeler iyi ayırt edilmeli!" diyerek tepki gösteren Şamil Tayyar, “Fonda işlem yapan herkes vurguncu değildir” ifadelerini kullandı.

AK Partili Gazeteci Şamil Tayyar, fon skandalına ilişkin yaptığı yeni paylaşımda; “Bir defa altını çizelim. Fonda işlem yapan herkes vurguncu değildir” dedi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni yorumlara yer veren Tayyar şunları yazdı:

“Fonzâdeler var, fonzedeler var. İçeriden bilgi alarak haksız kazanç sağlanmışsa vurgundan söz edilir. Bir de fonda kullanılan paraların suç geliri olup olmadığı önemlidir.

Kamu yöneticileri açısından ise sorunun ayrıca “ahlaki” ve “helal” boyutu vardır. Bu mevzuları tartışırken, ortalığa savrulan gerçek dışı haberler ise etkiyi arttırmaz sulandırır.

 

 

Özgür Özel’in “60 AK Partili milletvekili veya yakını fonlarda” açıklaması gibi. Kesin bilgi olmadan açık arttırmaya çıkarsanız yalanda rekabet başlar, sapla saman birbirine karışır.

Bakın, “fondaki vekil sayısı 150 oldu” haberleri dolaşıma girdi. Yüksek yargıda 180, mülki amirler arasında 30 yöneticinin isminden söz ediliyor.

Doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler üzerinden yürütülen bu tartışmanın kime ne faydası olur, sorgulanmalıdır.

Buradaki asıl hedef, mağduriyetlerin hakkaniyetle çözüme kavuşturulması, sorumluların ve haksız kazanç sağlayanların hesap vermesini temin etmek olmalıdır.

Yeni mağduriyetlere yol açmadan”

 

Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’
Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

Gündem

Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya tepki! ‘O küsur, onbinlerce asgari ücretlinin kazancından fazla!’

Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’
Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’

Siyaset

Şamil Tayyar’dan fon vurgunu tespiti: ‘Devleti içimizdeki açgözlüler zehirledi!’

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"
Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

Gündem

Şamil Tayyar’dan Murat Ağırel çıkışı: "Gazeteci değil, eski muhasebeci yani 'tacir'"

Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap
Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap

Spor

Telefonlarına bakılmadığı söyleniyordu! TFF’den Sergen Yalçın iddialarına cevap

Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemedin üç ayda bir…’
Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemedin üç ayda bir…’

Gündem

Şamil Tayyar’dan siyasete ilginç terapi önerisi! ‘Liderler ayda bir bilemedin üç ayda bir…’

Danıştay, ne yaptın sen böyle? İşte 'Foncuların' elini ovuşturduğu karar
Danıştay, ne yaptın sen böyle? İşte 'Foncuların' elini ovuşturduğu karar

Gündem

Danıştay, ne yaptın sen böyle? İşte 'Foncuların' elini ovuşturduğu karar

24 saatte ikinci görüşme! Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu
24 saatte ikinci görüşme! Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu

Gündem

24 saatte ikinci görüşme! Trump’tan Başkan Erdoğan’a TDT Zirvesi telefonu

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir
Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir

Yerel

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23