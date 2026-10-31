Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir
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Fon soruşturması kapsamında iş insanları Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
Fon soruşturması kapsamında iş insanları Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.