  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci Koç, paraya para demeyecek! Sivas'ta düğmeye bastılar Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu! Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu Skandal satışın ihale saati Mustafa Kemal'in ölüm saatinden hemen sonra! CHP'li belediyede rant uğruna skandal satış Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!
Yerel Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir
Yerel

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir

Fon soruşturması kapsamında iş insanları Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.

Fon soruşturması kapsamında iş insanları Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23