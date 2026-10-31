Tekirdağ da arpalığa dönmüş

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Sayıştay denetçileri tarafından hazırlanan 2025 yılı Denetim Raporları’na göre adım adım iflasa sürüklenen İBB’nin ve adrese teslim ballı ihalelerle yağmalanan başkent Ankara’nın ardından YP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de adeta talan edildiği ortaya çıktı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yönelik 2025 yılı denetim raporu, milyarlık bütçe harcamalarından ihalesiz alımlara, kayıt dışı stoklardan aşırı tonajlı kamyonlara kadar çok sayıda önemli buldu tespit edildi. İşte onlardan öne çıkanlar...

SAYIŞTAY RAPORUNA TAKILDI

Başkanlığını YP’li Candan Yüceer’in yaptığı Tekirdağ Belediyesinin normalde doğrudan üretici veya üretici kooperatifinden temin etmesi gereken 60 milyon 185 bin 052 TL’lik süs bitkisi, ağaç fidanı ve fide alımını, Kamu İhale Kanunu’nun 3/a istisna maddesini gerekçe göstererek yandaş bir ticari bir şirketten ihalesiz temin ettiği belirlendi.

Belediyenin kendi maden sahalarında ürettiği tüvenanlar kayıtlara geçirilmezken; satın alınan 121,75 milyon TL’lik mıcır ile 153,05 milyon TL’lik bitüm ambarlara girmeden ve henüz kullanıma verilmeden doğrudan gider kaydedilerek stoklardan çıkarılarak, 274 milyon TL’lik asfalt malzemesi alındığı gün gider gösterildi.

Asfalt ve yol yapım ihalelerinde nakliye yapan kamyonlara Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı şekilde aşırı yük yüklendiği, ağırlığı dahil azami 40.000 kg - 42.000 kg taşıma kapasitesi olan kamyonların kantar fişlerinde 47.380 kg ila 64.000 kg yükle yola çıkarıldığı saptandı. Bu durumun karayollarına zarar verdiği ve yüklenicilere haksız maliyet avantajı sağladığı belirtildi.

Usulsüzlük diz boyu

Süresinde bitirilmeyen yapım işlerinde yandaş yüklenicilere mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanmadı. Muratlı Çocuk Akademisi inşaatı seviyesi %70,4 iken ihtarname çekilmeyerek %1,4’lük iş artışı gerekçesiyle 45 gün süre uzatımı verildi. Şarköy İtfaiye İstasyonu inşaatı seviyesi %46,71 iken 3 kez süre uzatılmış, verilen cezalı süreler bittiği halde sözleşme feshedilmeyerek, teminatlar gelir kaydedilmemiş.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu gereğince şehir içi doğalgaz dağıtım şirketlerinin belediyeye sermaye koyma şartı aramaksızın vermesi gereken %10’luk ortaklık payı belediye adına tescil edilmedi.

Hizmet binası inşaatında yer alan 1.152 fancoil, 17 klima santrali, 8 jeneratör, 17 asansör, 3 chiller ve 3 trafo gibi cihazlar için kesin kabul sonrası alınması gereken 3 yıllık ek garantinin takip edilmediği belirlendi.

İmar Kanunu’na aykırı olarak, geliştirme alanı olup olmadığına veya altyapısının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tüm yeni bina ruhsatlarında ruhsat sahiplerinden “Stabilize Yol Teknik Altyapı Bedeli” alındı.

BÜTÇE DELİNMİŞ

Sadece Belediye Başkanı (Özel Kalem) tarafından kullanılması gereken temsil, ağırlama ve tanıtım bütçesi, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarınca açılan bütçe tertipleriyle harcanarak kamunun parası çarçur edildi.

Birim fiyatlı yapım ihalelerinde ilave imalat hesaplamaları yapılmadan doğrudan kanuni tavan olan %20 iş artış onayı alınarak rant sağlandı.

Öte yandan; Belediyenin 2025 yılı bütçe giderleri 10 milyar 953 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu giderlerin 1,47 milyar TL’lik kısmının bağlı kuruluş olan TESKİ’ye verilen borçlardan kaynaklandığı ve 2,04 milyar TL’lik ödeneğin ise iptal edildiği kaydedildi.