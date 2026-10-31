Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?”
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Gazeteci Ferhat Murat, Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerinden Yeni Parti yönetimine dikkat çeken bir soru yöneltti. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması tartışmalarına değinen Murat, “Küçücük çocuklar da dahil cinsel saldırı iddialarını yeterince yüz kızartıcı bulmuyor olabilir mi?” diye sordu.
Mustafa Sarıgül hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar ve milletvekili dokunulmazlığına ilişkin tartışmalar sürerken gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.
Murat, yaptığı değerlendirmede Sarıgül hakkındaki iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmiş suçlar olmadığını göz ardı etmeden, Yeni Partililerin dokunulmazlık konusundaki yaklaşımını sorguladı.
“YÜZ KIZARTICI SUÇ OLMASI GEREKTİĞİNDEN DEM VURUYORLAR”
Ferhat Murat, Yeni Partililerin Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması için “yüz kızartıcı suç” bulunması gerektiği yönündeki değerlendirmelerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması için yüz kızartıcı suç olması gerektiğinden dem vuran Yeni Partililer, -küçücük çocuklar da dahil- cinsel saldırı iddialarını yeterince yüz kızartıcı bulmuyor olabilir mi?”
YENİ PARTİ’YE ZOR SORU
Murat’ın çıkışıyla birlikte tartışmanın merkezine şu soru yerleşti:
“Sizin için yüz kızartıcı suç nedir?”
Gazeteci Murat’ın sözleri, Sarıgül hakkındaki ağır iddiaların araştırılması ve dokunulmazlık tartışmasının hangi ölçütler üzerinden yürütüldüğü konusunu yeniden gündeme taşıdı.
Sarıgül hakkındaki söz konusu iddiaların yargı kararıyla kesinleşmiş suçlar olmadığının altını çizmek gerekiyor. Murat’ın açıklaması ise iddiaların niteliği üzerinden Yeni Parti’nin siyasi tutumuna yöneltilmiş bir eleştiri ve soru niteliği taşıyor.
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