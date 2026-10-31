İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Serbest stilde beş milli güreşçi mindere çıktı: Şampiyonanın 8. gününde Ferhat Kılıç, 70 kilo repesajında Kanadalı Lachlan Maurice McNeil’e 5-3 yenilerek madalya şansını yitirdi. Büyükler Dünya Şampiyonası’nda ilk kez mücadele eden Okan Tahtacı, 79 kiloda Slovak Akhsarbek Gulaev ve Kırgız Zhakshylyk Ruslanovich Baitashov’u geçip çeyrek finale çıktı. Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev’e yenilen Okan, rakibinin finale ulaşamaması üzerine elendi. 57 kiloda Muhammet Karavuş ile 92 kiloda Fatih Altunbaş ilk maçlarının ardından turnuvaya veda etti. 74 kilodaki Cüneyt Budak ise ikinci turda elendi. Gün boyunca 57, 74, 79 ve 92 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı.