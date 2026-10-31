İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Aynı zamanda bana rakipten çok ağabeylik yaptı. Rakiplerimi daha iyi analiz ettiği için, daha önceden kendileriyle karşılaştığı için sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de ikinci basamakta kaldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda daha iyisini başaracağıma inanıyorum” dedi. 2028 Olimpiyatları’na katılma hedefinden söz eden Sarıçiçek, “Seneye de olimpiyat yılının seçmeleri başlıyor. 2028’de olimpiyatlar var. 2027’nin Dünya Şampiyonası’nda seçmeler başlıyor. İnşallah orada da madalya alıp olimpiyat seçmelerine hak kazanmayı düşünüyorum. Böyle de bir planım var. Onun dışında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sayın Ankara Büyükşehir Başkanımız Mansur Yavaş, Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve kulüp başkanlarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.