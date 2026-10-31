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İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, grekoromen stil 82 kiloda gümüş madalya kazandı. Büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Türk güreşi uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcu Yüksel Sarıçiçek, rakiplerini geride bırakarak finale kadar yükseldi. İlk büyükler dünya şampiyonasında kazandığı gümüş madalya, sporcunun kariyerinde önemli bir yer edindi.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, organizasyonu 1 gümüş madalyayla tamamladı. Madalya, grekoromen stil 82 kiloda yarışan ve büyükler kategorisindeki ilk Dünya Şampiyonası’na katılan Yüksel Sarıçiçek’ten geldi.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Serbest stilde beş milli güreşçi mindere çıktı: Şampiyonanın 8. gününde Ferhat Kılıç, 70 kilo repesajında Kanadalı Lachlan Maurice McNeil’e 5-3 yenilerek madalya şansını yitirdi. Büyükler Dünya Şampiyonası’nda ilk kez mücadele eden Okan Tahtacı, 79 kiloda Slovak Akhsarbek Gulaev ve Kırgız Zhakshylyk Ruslanovich Baitashov’u geçip çeyrek finale çıktı. Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev’e yenilen Okan, rakibinin finale ulaşamaması üzerine elendi. 57 kiloda Muhammet Karavuş ile 92 kiloda Fatih Altunbaş ilk maçlarının ardından turnuvaya veda etti. 74 kilodaki Cüneyt Budak ise ikinci turda elendi. Gün boyunca 57, 74, 79 ve 92 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapıldı.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Ankara’da karşılandı: Ankara’ya dönen Sarıçiçek’i Esenboğa Havalimanı’nda ailesi, kulüp yöneticileri, antrenörleri ve takım arkadaşları karşıladı. Milli güreşçi daha sonra Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’ndeki kutlama programına katıldı; anne ve babası ile takım arkadaşlarıyla pasta kesti.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Olimpiyat elemelerini hedefliyor: İlk kez katıldığı büyükler şampiyonasında gümüş madalya kazanmasının kendisi için deneyim olduğunu belirten Sarıçiçek, “Büyüklerde ilk defa Dünya Şampiyonası’na katıldım, 82 kilogramda. Daha önceden 82 kilogramda 2023 yılında Burhan ağabeyimiz bu sıklette kürsünün en üst zirvesinde bulunmuştu. Kendisini tebrik ederim.

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Foto - İlk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Türk güreşçiden gümüş madalya

Aynı zamanda bana rakipten çok ağabeylik yaptı. Rakiplerimi daha iyi analiz ettiği için, daha önceden kendileriyle karşılaştığı için sağ olsun, teşekkür ederim. Ben de ikinci basamakta kaldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda, ilerleyen yıllarda daha iyisini başaracağıma inanıyorum” dedi. 2028 Olimpiyatları’na katılma hedefinden söz eden Sarıçiçek, “Seneye de olimpiyat yılının seçmeleri başlıyor. 2028’de olimpiyatlar var. 2027’nin Dünya Şampiyonası’nda seçmeler başlıyor. İnşallah orada da madalya alıp olimpiyat seçmelerine hak kazanmayı düşünüyorum. Böyle de bir planım var. Onun dışında bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sayın Ankara Büyükşehir Başkanımız Mansur Yavaş, Federasyon Başkanımız Taha Akgül ve kulüp başkanlarımız olsun, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

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