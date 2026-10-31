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Siyaset Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı

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Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ünlü'nün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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