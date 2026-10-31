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Gündem Sağduyulu Azerbaycanlı gazeteciden flaş paylaşım! Sinirlioğlu’nun aksine oy verenler, bizden değildir!
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Sağduyulu Azerbaycanlı gazeteciden flaş paylaşım! Sinirlioğlu’nun aksine oy verenler, bizden değildir!

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Sağduyulu Azerbaycanlı gazeteciden flaş paylaşım! Sinirlioğlu’nun aksine oy verenler, bizden değildir!

Azerbaycanlı Gazeteci Nigar Ögeday Susmaram, “Biz Arap mıyız?” diyerek Arap karşıtlığı yapan Azerbaycan’daki çevrelere; “Türkiye Cumhuriyeti, Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine resmen aday gösterdi. ‘Biz Arap mıyız?’ diyenler, buyurun, oylarınızı alalım! Bunun aksine oy verenler ise bizden değildir. Ya Yahudi, ya Ermeni, ya Arap ya da Rusya'nın veya İran'ın kuklasıdır!” mesajını verdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin çarpıcı bir paylaşımda bulunan Nigar Ögeday; “Feridun H. Sinirlioğlu Türk ve Türkiye'nin temsilcisi. Lana Zeki Nusseibeh Arap ve Suudi Arabistan'ın temsilcisi. ‘Biz Arap mıyız?’ diyenler, buyurun, oylarınızı alalım! BM'de Azerbaycan'ın oyu; kardeş ülkemiz Türkiye'nin temsilcisi Feridun H. Sinirlioğlu'ndan yana olmalıdır.

1918'de Bakü'yü işgalden kurtaran kahramanların torunları olan, 1990'lı yıllarda Karabağ'dan kovulan 1 milyon insanımıza kucak açan, 400 bin kişilik çadır kentler kuran, yardımlar gönderen, Rüzgâr Timi'ni Azerbaycan'a yollayan Türkiye'den bahsediyoruz.

 

 

2020 yılında, 44 gün boyunca her şeyiyle yanımızda olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Türk halkından bahsediyoruz. Savaşın kilit komutanlarından Bahtiyar Paşa'yı da unutmayalım. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bizim oyumuz Feridun H. Sinirlioğlu'ndan yanadır. Bunun aksine oy verenler ise bizden değildir. Ya Yahudi, ya Ermeni, ya Arap ya da Rusya'nın veya İran'ın kuklasıdır!” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Doğrusu...

Hadi hayırlısı!...

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Arap düşmanlığı bunlardada varmış, arapları diğerleriyle bir tutmak, ancak arap kimliği ğzerinden islam düşmanlığı yapmaktır, tıpkı bizim laikuslar gibi
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