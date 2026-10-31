En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonların beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2027 maaş zammı oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, canlı yayında TÜİK verileri ile Merkez Bankası tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm zam senaryolarını duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı, refah payı, seyyanen zam ihtimalleri ile birlikte en düşük emekli maaşı, memur aylıkları ve asgari ücrette oluşacak yeni zamlı rakamlar tek tek hesaplandı.