Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın, 2021'de İsrail ile sağlanan ateşkesin ardından Kassam Tugayları'nın eski komutanı Muhammed Deyf'le yaptığı telefon görüşmesine ait görüntüler yayımlandı. Görüntülerde Sinvar'ın konuşma sırasında duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görülüyor.

Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar ile örgütün silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın eski başkomutanı Muhammed Deyf arasında 2021 yılında yapılan telefon görüşmesine ait görüntüler, Al Jazeera tarafından yayımlandı.

Kanalın 30 Ekim'de yayımladığı belgesel programda yer verilen kayıtta, Sinvar'ın 2021'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes haberini almasının ardından Deyf ile konuştuğu görülüyor.

Görüşme sırasında duygulanan Sinvar'ın, Deyf'e yönelik övgü ve temennilerde bulunduğu dikkati çekiyor.

"BU ÜMMET İÇİN BİR ÖRNEKSİNİZ"

Sinvar, Deyf'e hitaben yaptığı konuşmada, "Ebu Halid... Bütün ümmet için bir derssiniz (örneksiniz). Allah seni korusun, muhafaza etsin ve mübarek kılsın. İnşallah bizi ve seni salihlerden kabul eder. Rabbimiz dünyada ve ahirette makamını yüceltsin. Allah'tan bizden ve senden salih amelleri kabul etmesini dileriz. Allah seni korusun Hacı." ifadelerini kullanıyor.

2021'DEKİ 11 GÜNLÜK ÇATIŞMA

Görüntülerin kaydedildiği dönem, Mayıs 2021'de İsrail ile Hamas arasında yaşanan ve Hamas'ın "Kudüs Kılıcı" olarak adlandırdığı 11 günlük çatışmanın sonrasına denk geliyor.

Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılma girişimleri ve Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan olayların ardından gerilim tırmanmıştı. Hamas'ın İsrail'e yönelik ültimatomunun ardından 10 Mayıs'ta Gazze'den İsrail'e roketler fırlatılmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemişti.

11 gün süren çatışmalar, 21 Mayıs 2021'de yürürlüğe giren ateşkesle sona ermişti. Dönemin Hamas yöneticilerinden Sinvar, ateşkesin ardından yaptığı açıklamalarda çatışmaları örgüt açısından bir kazanım olarak değerlendirmişti.

SİNVAR VE DEYF 2024'TE ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas'ın Gazze'deki liderliğini 2017'den itibaren yürüten Sinvar, 2024 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığı görevini de üstlenmişti. İsrail, 7 Ekim 2023'teki saldırıların planlayıcılarından biri olmakla suçladığı Sinvar'ın, Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail askerleriyle çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kassam Tugayları'nın uzun yıllar başında bulunan Deyf'in ise 13 Temmuz 2024'te Han Yunus'a düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğü, İsrail tarafından daha sonra duyurulmuştu. Hamas, Deyf'in ölümünü Ağustos 2024'te doğrulamıştı.