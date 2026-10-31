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Gündem Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor
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Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor

Yeniakit Publisher
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Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor

Parti teşkilatlarında ve bağlı belediyelerde yaşanan yolsuzluklara ve ahlaksızlıklara tepki göstermek yerine il il dolaşarak, rezaletleri aklamaya çalışan Özgür Özel, suça bulaşan yol arkadaşlarından bir türlü vazgeçemiyor.

HABER MERKEZİ

 

Oğlu Gökhan Böcek’le birlikte akçeli işlere karışan ve iş vaadiyle aralarında 16 yaşındaki çocukların da olduğu 11 kızı fuhuşa zorladığı öne sürülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le 381 gün sonra yolları ayıran, Öznur Ç. adlı belediye çalışanıyla şoförünün önünde birlikte olduğu iddia edilen Tanju Özcan’ı ancak 102 gün sonra kapının önüne koyan, YP lideri Özgür Özel’in ‘İçişleri Bakanlığı bile yapar” dediği, belediye personeli olan metresinin ailesini de işe alan ve cinsel içerikli yazışmaları deşifre olan “Azgın Boğa” lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’i 6 günde kapı dışarı eden, 16 yaşındaki kız çocuğuna gönderdiği taciz mesajları yüzünden çocuğa karşı cinsel taciz suçundan hapis cezası alan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’yi 59 gün sonra ihraç eden ve 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otel odasında bornozla basılan Özkan Yalım’ı 33 gün boyunca kollayan YP lideri Özgür Özel, YP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den de kopamadı.

 

ŞİMDİ DE PEDOFİLİ

Hakkında yolsuzluk, eşcinsel ahlaksızlık ve pedofili iddiaları ortaya atılan Mustafa Sarıgül’ün büyük bir kumpasa ve iftiraya uğradığını kendisine ağlayarak anlattığını belirten Özel, kılını kıpırdatmazken, daha önce parti üyeliğini askıya alan Sarıgül, soruşturmanın 14. gününde hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı. YP liderinin ayyuka çıkan rezaletlere rağmen yol arkadaşlarını kolay kolay terk etmemesi, “yolsuzun arsızın hamisi Özel” yorumlarını beraberinde getirdi.

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