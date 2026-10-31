Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Bu sene 12'ncisi düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı ile 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Farklı illerimizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyanın dört bir yanından programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyor, aziz İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Dün biliyorsunuz Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Türk devletlerinden seçkin konuklarımızın teşrifleriyle bu sene çok daha coşkulu bir şekilde kutladık. Şimdi de bir başka tören vesilesiyle Türk dünyasından kardeşlerimizle bir aradayız. Tıp biliminin nabzını tutan bu anlamlı organizasyonu yine başarıyla tertipleyerek bizleri buluşturan Sağlık Bakanlığımızı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Sizlerin şahsında 81 ilimizde gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan, hasta yakınlarına ümit ve dirayet aşılayan sağlık ordumuzun her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimiz; yani sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi hakikaten yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin kaliteli sağlık hizmetlerine hızlıca erişebilmesi için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Merhum Erdem Bayazıt'ın o veciz ifadesiyle "beyaz giysilerinden uykular dökülen" tabiplerimiz çoğu zaman kendilerine ve ailelerine ayıracakları vakitten feragat ederek, gerektiğinde daha az uyuyarak, daha az dinlenerek dertlere deva olabilmek için çaba harcıyor. Bu vesileyle ister kamuda isterse özel sektörde olsun sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan; emekleriyle, gayretleriyle, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, tüm hocalarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda planlanan sağlık yaklaşımını merkeze alan 12. kurultayı yeni yol haritalarının değerlendirilmesi açısından son derece stratejik buluyorum.

Farklı kategorilerde ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarına ve firmaları tebrik ediyorum.

Bugün başarılarıyla milletçe iftihar ettiğimiz Sayın Aziz Sancar'da aramızda.

Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Her şeyden önce bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzere kuruludur. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak tüm insanlığı yaşatmak olarak görüyoruz. Dünyaca ünlü hekimler geliştirdik.

Cumhuriyetle birlikte tıptaki birikim geliştirildi takviye edildi. Tıpta bilgi maharet yetenek ve kabiliyet şüphesi önemlidir.

Bugün tıp etiği olarak adlandırılan kural ve normlar biz de zaten bir hekimin taşıması gereken kurallar olarak ele alınmıştır. Bilim insanlarımız çığı açan işlere imza atmayı sürdürüyor. Geçmişteki başarılarımızın yeni buluşlarla eserlerle devam ettirilmesini çok kıymetli buluyorum. Gençlerimizin de sizleri örnek alarak ileride büyük başarılar elde edeceğini biliyorum.

Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Yapay zeka ve dijital gelişimlerin devreye girmesiyle sürecin her aşamasında önemli yol kat ediliyor. Sürekli daha iyinin peşinde oluyoruz. Bunları başlangıç olarak görüyoruz. Daha verimli başarılara imza atacağız. Savunma Sanayi'de nasıl destan yazdıysak sağlık sektöründe de aynı başarıyı elde edeceğiz. Sizlerin de güçlü destekleriyle sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.

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