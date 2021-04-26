Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ve sınavlara ara verildi. Milyonlarca öğrenci sınavların ayın kaçına kadar ertelendiğini araştırmaya başladı. Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Okul sınavları ne zamana ertelendi?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.