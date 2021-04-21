Milyonlarca öğrenci 3 Mayıs’ta başlaması beklenen yüz yüze sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, sınavlar ertelenir mi?

Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir canlı yayında, “Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız” dedi.