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Gündem İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi
Gündem

İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

Yeniakit Publisher
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İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir araya geldi

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki lider arasındaki görüşme başladı.

BAKAN YAŞAR GÜLER TARAFINDAN KARŞILANDI

Çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Zelenski, havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

 

Zelenski, İstanbul'a gelişinin ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Zelenski, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekibimizle birlikte İstanbul'a vardık. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak. Halkımızın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığımızı pekiştirmek ve somut diplomatik olasılıklar üzerinde çalışıyoruz. Karadeniz'deki deniz ulaşımına ilişkin önemli meseleler söz konusu. Ayrıca Patrik I. Bartholomeos ile de bir görüşme planlanıyor. Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür ederim."

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