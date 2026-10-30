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Ekonomi İstanbul'da tam 15 ilçede şalterler indiriliyor, saatlerce elektrik olmayacak!
Ekonomi

İstanbul'da tam 15 ilçede şalterler indiriliyor, saatlerce elektrik olmayacak!

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İstanbul'da tam 15 ilçede şalterler indiriliyor, saatlerce elektrik olmayacak!

Megakent İstanbul'da hafta sonuna planlı kesinti felaketiyle giriliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 31 Ekim Cumartesi günü Avrupa Yakası'ndaki 15 dev ilçede şebeke bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle elektrikler tamamen kesilecek. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak karanlık mesai, bazı bölgelerde akşam 18.45'e kadar devam edecek.

İstanbul’da 31 Ekim 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin detayları belli oldu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre Avrupa Yakası’ndaki 15 ilçede bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklara elektrik verilemeyecek. Sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde 18.45’e kadar sürmesi bekleniyor.

 

15 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

BEDAŞ’ın yayımladığı 31 Ekim tarihli planlı kesinti programına göre elektrik kesintisinden etkilenecek ilçeler şöyle:

Sarıyer, Şişli, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Silivri, Bağcılar, Avcılar, Güngören, Beyoğlu, Eyüpsultan, Esenyurt, Sultangazi, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca.

 

KESİNTİ SAATLERİ İLÇE VE MAHALLELERE GÖRE DEĞİŞECEK

BEDAŞ’ın programında yer alan bilgilere göre kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri, yürütülecek çalışmalara ve bölgelere göre farklılık gösterecek. Avcılar ve Başakşehir’de bazı kesintilerin 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanması planlanıyor. Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de 09.00-17.00, Bağcılar’da ise farklı mahallelerde 09.00-16.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Eyüpsultan, Sarıyer ve Şişli’nin bazı bölgelerinde ise kesintilerin 18.45’e kadar sürmesi bekleniyor. Diğer ilçelerde de çalışma programına bağlı olarak farklı saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

 

31 EKİM’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

BEDAŞ’ın duyurusunda kesintiden etkilenecek bölgeler arasında şu mahalleler de bulunuyor:

Sultangazi: Uğur Mumcu Mahallesi

Silivri: Akören, Sancaktepe ve Balaban mahalleleri

Sarıyer: Ayazağa Mahallesi

Küçükçekmece: Kanarya ve İnönü mahalleleri

Eyüpsultan: Mimar Sinan Mahallesi

Elektriklerin yeniden verileceği saatler mahalle ve sokaklara göre değişebileceğinden, vatandaşların BEDAŞ’ın yayımladığı kesinti programındaki adres ve saat bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

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